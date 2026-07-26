Calciomercato | La Lavagnese affila le armi, preso anche Filippo De Benedetti

L'annuncio bianconero:

La USD Lavagnese 1919 è lieta di annunciare l'arrivo di Filippo De Benedetti, difensore centrale classe 1997, nato ad Albenga il 18 giugno 1997, che vestirà i colori bianconeri nella prossima stagione.

Centrale difensivo di 187 centimetri, De Benedetti è un giocatore ruvido, energico e di grande affidabilità, capace di far valere fisicità, personalità ed esperienza al servizio della squadra.

Cresciuto nel settore giovanile del Savona, Filippo approda a Lavagna dopo due stagioni di assoluto livello con il Celle Varazze. Nella prima è stato protagonista della storica promozione in Serie D, mentre nella scorsa stagione ha contribuito al raggiungimento della salvezza diretta nel massimo campionato dilettantistico.

Nel corso della sua carriera ha inoltre vestito le maglie di Finale, Albenga e Fossano, conquistando due campionati di Eccellenza Ligure e una promozione in Serie D attraverso i play-off nazionali, confermandosi negli anni come un difensore solido e vincente.

Il Presidente e tutta la società USD Lavagnese 1919 danno il più caloroso benvenuto a Filippo, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra.

Siamo certi che la sua determinazione, il suo spirito di sacrificio e la sua esperienza rappresenteranno un valore aggiunto per il nostro gruppo.