Calcio | Altarese. Pronto lo stand per Gustaltare

La nota giallorossa:

Come ogni anno, fedeli alla tradizione, l’Altarese 1929 partecipa attivamente con il proprio stand a “Guataltare”, la rassegna gastronomica estiva di Altare. Una festa di piazza divenuta negli anni un appuntamento fisso per i cittadini della Valborbida e non solo.

Tanti, infatti, approfittano di questo evento per guatare alcune delle specialità del Paese, come il riso in cagnone o i maccheroni all’ago e crusotti di Altare, entrambe specialità a Denominazione comunale. “Ci fa piacere come ogni anno partecipare a Gustaltare. Anche questo è un modo per stare vicino alla comunità e far vedere che la società è attiva per tutte le iniziative che fanno bene al Paese”, ha sottolineato il direttore generale dell’Altarese 1929, Omar Pansera.