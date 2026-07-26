Calciomercato | E' la Lavagnese la nuova squadra di Mattia Grandoni

Dopo le trattative sfumate con Carcarese, Savona e Cairese, restava da capire quale sarebbe stata la nuova squadra di Mattia Grandoni. Il centrocampista tornerà in Liguria, ma sulla riviera opposta: ieri la Lavagnese ha infatti ufficializzato l'ingaggio del centrocampista, classe 1999.

La nota bianconera:

L'USD Lavagnese 1919 è lieta di annunciare l'arrivo di Mattia Grandoni, centrocampista nato a Genova il 20 aprile 1999, che entra a far parte della rosa bianconera per la nuova stagione.

Mediano moderno, dinamico e di grande qualità, Grandoni è un calciatore capace di abbinare intensità, tecnica e visione di gioco. Pur esprimendosi al meglio come mediano, può ricoprire con efficacia anche il ruolo di trequartista, grazie alle sue doti tecniche e alla capacità di interpretare diverse situazioni tattiche.

Mattia arriva alla Lavagnese dopo l'esperienza con l'Alessandria Calcio 1912, culminata con una splendida stagione conclusa con la promozione in Serie D. È stato infatti tra i protagonisti del ritorno dei Grigi nel quarto campionato nazionale, contribuendo in maniera significativa a una cavalcata che resterà nella storia del club. Un anno e mezzo vissuto ad altissima intensità, impreziosito anche dalla conquista della Coppa d'Eccellenza del Comitato Piemonte-Valle d'Aosta.

Nel corso della sua carriera Grandoni ha maturato esperienze importanti indossando le maglie di società prestigiose come Pisa, Massese, Viareggio, Savona e Imperia, oltre a quelle di Cairese, Albenga e Fossano. Un percorso ricco di esperienze che gli ha permesso di crescere sia dal punto di vista tecnico che umano, affrontando realtà diverse e consolidandosi come centrocampista affidabile e completo.

Con il suo arrivo, la Lavagnese inserisce in organico un giocatore nel pieno della maturità calcistica, dotato di personalità e qualità tecniche, caratteristiche che rappresentano un valore aggiunto per il progetto tecnico della società.

La società accoglie con entusiasmo Mattia Grandoni e gli rivolge il più caloroso benvenuto nella famiglia bianconera, con l'augurio di vivere insieme una stagione ricca di soddisfazioni, successi e grandi emozioni.