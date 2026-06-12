Domenica 14 giugno al Molo 8.44 arriva "Voglio Tornare Negli Anni '90": ingresso gratuito e spettacolo dalle 21

Domenica 14 giugno il centro commerciale ospiterà infatti "Voglio Tornare Negli Anni '90®️", il live show dedicato alla musica e all'atmosfera del decennio che ha fatto ballare milioni di persone.

L'inizio dello spettacolo è previsto intorno alle ore 21 e l'ingresso sarà gratuito.

Sul palco non ci sarà soltanto musica: il format è conosciuto per la forte componente scenografica, con coriandoli, stelle filanti, snow show, mascotte, animazione ed effetti speciali che trasformano ogni tappa in una vera festa collettiva.

L'evento è pensato per coinvolgere sia chi è cresciuto negli anni Novanta sia le nuove generazioni, in una serata all'insegna del divertimento e della condivisione.

Il giorno successivo, lunedì 15 giugno alle ore 16, il Molo 8.44 inaugurerà inoltre la mostra artistica "Mare", curata da Luciana Scarone, visitabile fino al 28 giugno con ingresso libero.

Un'occasione per proseguire la settimana con un appuntamento culturale dedicato a uno dei simboli più rappresentativi del territorio ligure.