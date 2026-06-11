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Calcio | 11 giugno 2026, 17:18

Calcio | Playoff, i provvedimenti del Giudice Sportivo

Calcio | Playoff, i provvedimenti del Giudice Sportivo

GARE PLAY OFF CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CASARZA LIGURE

Per la condotta della propria tifoseria la quale per l'intera durata della gara rivolgeva alla terna espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, in particolare un soggetto insultava costantemente e pesantemente il ddg. In occasione poi di un gol annullato alla propria compagine, diversi tifosi si aggrappavano alle recinzioni urlando e insultando la terna. A fine gara accedevano al tdg per festeggiare con la squadra.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

FURNO ALESSIO (BORGO INCROCIATI)
BOCCIARDO MATTEO (CASARZA LIGURE)
SAID ALI SALEM ELS AHMED (CASARZA LIGURE)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ROSSINI MARCO (CAMPESE F.B.C.)
DEL CORSO LORENZO (CASARZA LIGURE)
ZOLLA RICCARDO (CASARZA LIGURE)
ARETUSO MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
BASTITA MATTEO (VENTIMIGLIACALCIO)
CASSINI VALENTINO (VENTIMIGLIACALCIO)

 

GARE PLAY OFF CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 7/ 6/2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
 

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

CARNEMOLLA RICCARDO (CASTELLETTO)
REBAGLIATI DANILO (SASSELLO)
 

I AMMONIZIONE DIFFIDA

RAJA ALESSANDRO (CASTELLETTO)
BIAGINI NICOLA (COLLI 2024)
CALCAGNO STEFANO (SASSELLO)
GARBARINO LUCA (SASSELLO)
VACCA ALBERTO (SASSELLO)
VALLARINO MORENO (SASSELLO)
ARENA LUIGI (VALLECROSIA ACADEMY ASD)

Redazione

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