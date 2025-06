Savona, indagini diagnostiche e strutturali sull'ex piscina: serve un esame più approfondito

Accertamenti sui carichi che gravano sul solaio per il futuro skatepark all'ex piscina di via Trento e Trieste, a Savona.

Durante la redazione del progetto per la realizzazione dello skatepark, è emersa la necessità di analisi più approfondite sulle caratteristiche di alcune parti strutturali dell’edificio “ex piscina”, non interessate dai lavori di ristrutturazione attualmente in corso.

In particolare, dovranno essere effettuate indagini con pacometro e georadar, oltre a un ciclo di carico e scarico e alla misurazione degli spostamenti con una strumentazione particolare, i trasduttori elettronici, al fine di valutare le deformazioni dovute ai carichi sul solaio.

Per l'indagine diagnostica e strutturale, il Comune si affiderà alla ditta C.D.S. Controlli e Diagnostica Strutturale.