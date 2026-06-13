Calcio | Vado. I Veterani allo Stadio Chittolina, nella rappresentativa savonese anche Bisio, Grippo, Scaglione, Garbini e De Lucis

Lo stadio Ferruccio Chittolina si trasforma per due giorni nella capitale del calcio veterani. L'impianto vadese sta infatti ospitando il Campionato nazionale Over 40 dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, manifestazione che richiama in Liguria le rappresentative di Savona, Massa e Volterra.

L'evento è organizzato dalla sezione "Rinaldo Roggero" dei Veterani dello Sport, presieduta da Roberto Pizzorno con la collaborazione dell'Asd La Fortezza Savona, del Centro Regionale Libertas Liguria e del Vado. In campo non soltanto la voglia di conquistare il titolo nazionale, ma anche i valori di amicizia, correttezza e condivisione che da sempre caratterizzano il movimento veterani, associazione benemerita del Coni.

La formula prevede due triangolari con gare di andata e ritorno della durata di 25 minuti per tempo. Ad aprire il programma oggi , sabato 13 giugno, la sfida delle 16 tra Savona e Volterra. La squadra sconfitta tornerà in campo alle 17 contro Massa, mentre alle 18 si giocherà la terza gara della giornata tra la vincente del primo incontro e la formazione massese.

Il torneo entrerà nel vivo domenica mattina. Alle 9,30 è in programma Volterra-Savona; alle 10,30 la perdente affronterà Massa e alle 11,30 toccherà alla vincente sfidare i toscani nell'ultimo incontro della manifestazione.

Particolarmente attesa la rappresentativa savonese, che nel 2023 conquistò il titolo nazionale. La squadra è guidata dal commissario tecnico Felicino Vaniglia e può contare su una rosa di 21 giocatori. Tra i protagonisti figurano gli ex biancoblù Alessio Bisio, capitano della formazione, e Alessio Barone, vicecapitano, oltre a giocatori di esperienza come Grippo, Scaglione, Garbini e De Lucis, alcuni dei quali ancora impegnati nei campionati dilettantistici.

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni. La squadra vincitrice si aggiudicherà il Trofeo Nazionale UNVS, prestigioso premio itinerante che tornerà in palio nella prossima edizione, oltre alla coppa del primo posto. Ai giocatori saranno consegnate le medaglie d'oro e lo scudetto tricolore 2026. Riconoscimenti sono previsti anche per le formazioni classificate al secondo e terzo posto.

Non mancherà un premio dedicato ai valori dello sport. La sezione savonese del Panathlon Club "Carlo Zanelli", che ha patrocinato l'iniziativa insieme al Coni Liguria, Centro Regionale Libertas Liguria, al Comitato Regionale della Associazione Nazionale Stelle al Merito Sportivo, al Comune di Savona e al Comune di Vado Ligure, assegnerà infatti la Coppa Fair Play alla squadra che si distinguerà per correttezza, lealtà e rispetto degli avversari. L’evento rientra nel progetto nazionale I Do Sport.

Un fine settimana che unisce competizione e passione, riportando sul terreno di gioco atleti che continuano a vivere il calcio con entusiasmo e spirito sportivo.