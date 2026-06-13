Calciomercato | Davide Brignoli ancora rossoblu, la San Francesco Loano conferma il proprio tecnico

Non vi erano di fatto dubbi sulla conferma di mister Davide Brignoli alla guida della San Francesco Loano.
Mancava solo l'annuncio ufficiale da parte del sodalizio rossoblu: il via libera formale è infatti arrivato nel corso della mattinata:
"L' Asd S.F. Loano è lieta di annunciare la conferma alla guida della prima squadra, anche per la stagione sportiva 2026/2027, dell' allenatore Davide Brignoli.
A mister Brignoli e a tutto il suo staff va l'augurio di buon lavoro,con la convinzione che il percorso comune potrà regalare nuove e importanti soddisfazioni.
Buon lavoro mister"