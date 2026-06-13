Calciomercato | Il Finale parte con le ufficialità, confermati Ballone, Moretti, Tona e Tancredi

L'annuncio giallorossoblu:

La Società F.B.C. Finale è lieta di ufficializzare le prime riconferme della Prima Squadra per la stagione 26/27. Saranno ancora con noi Leonardo Ballone, Fabio Moretti, Marc Tona e Roberto Tancredi.

Per "Ballo" si appresta a cominciare la terza stagione con i nostri colori, il classe 2001 si è sempre dimostrato un elemento di sicuro affidamento e prezioso per il suo contributo in mezzo al campo.

Con noi ancora anche "Moro", il classe 2001 arrivato lo scorso ottobre, ha confermato la propria duttilità ed è diventato rapidamente uno dei jolly di mister Alessi.

Fascia di capitano ancora sul braccio di Marc Tona, uomo spogliatoio e leader del gruppo, con anche il fiuto del gol, lo confermano i nove gol realizzati durante l'anno.

Infine al centro della difesa ci sarà nuovamente Roberto Tancredi, il classe 2005 ha conquistato fin da subito la titolarità dimostrando di avere qualità importanti e personalità nei momenti cruciali.

A loro quattro auguriamo il meglio per la nuova stagione