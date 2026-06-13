Il grande calciomercato torna in Riviera. La trasmissione Cult di Sky Sport ritrova Alassio, Finale e Pietra Ligure

L’estate 2026 apre col botto nei 3 comuni del Ponente Ligure che già per due edizioni hanno ospitato una delle trasmissioni sportive più seguite d’Italia: Calciomercato l’Originale torna ad animare Alassio, Finale Ligure e Pietra Ligure, dal 22 al 26 giugno, grazie alle capacità e alle risorse degli operatori del turismo del Ponente che insieme alle eccellenze del territorio ospiteranno i talent e i conduttori del noto format televisivo di Sky Sport.

Obiettivo riconfermato sotto il patrocinio della Regione Liguria per i tre Comuni liguri: promuovere le singole destinazioni turistiche, l’imprenditoria e la regione mettendo in evidenza caratteristiche, punti di forza e peculiarità di tutti i luoghi e le realtà che hanno deciso di abbracciare questo evento di fama nazionale.

Per ogni destinazione turistica sotto i riflettori il contesto geografico e le rispettive attrazioni naturali, culturali, sportive e gastronomiche, con le attrazioni sportive più rappresentative del territorio. Insieme a partner e sponsor verranno presentate le strutture e le aziende locali (hotel, porti, spiagge, ristoranti, attività esperienziali, etc..) e tutti i loro servizi.



La trasmissione

Calciomercato l’Originale è una trasmissione che unisce calcio ed intrattenimento e va in onda su Sky Sport. Da venti anni, per 50 puntate a stagione divise tra estate e inverno, si occupa principalmente dei possibili trasferimenti di calciatori tra diversi club e si pone. Ideato, scritto e condotto da Alessandro Bonan, il programma si avvale della partecipazione di Gianluca Di Marzio, tra i più autorevoli giornalisti di calciomercato al mondo e Valerio Spinella, in arte Fayna, occhio esperto su ciò che avviene nel mondo social e web. Naturalmente si alternano tra gli ospiti, tutti i principali volti di Sky Sport: opinionisti, ex calciatori, allenatori. Autorevolezza, competenza uniti a creatività e ironia hanno fatto di Calciomercato L’originale uno dei prodotti televisivi più apprezzati in Italia, non solo dagli sportivi.



I conduttori e i suoi talent

Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna in compagnia dei principali talent di Sky Sport: tra gli altri Beppe Bergomi, Alessandro Costacurta, Riccardo Montolivo, Giancarlo Marocchi, Paolo Condo’, Gobbi, Walter Zenga, Quagliarella, Zancan, Marco Bucciantini, Fabio Capello e tanti altri volti noti.

Le dirette le interviste e le cartoline dal Ponente

Da lunedì 22/6 a venerdì 26/6 dalle ore 23,30 alle ore 24,30 su Sky Sport 24 e Sky Sport Calcio.

Per tutti e 5 i giorni in programma due finestre dalle ore 19.00-19.30, 20.30-21 su Sky Sport 24 con Luca Marchetti da diverse location scelte dai comuni ospitanti trasmesse sul teleschermo di Piazza Partigiani ad Alassio. Due interviste al giorno registrate che vanno in onda durante il tg Sky Sport 24.

Per conto di Sky la comunicazione social, per tutta la settimana, sarà curata da Gianluca Di Marzio, Fayna e Luca Marchetti e dal canale ufficiale Sky Sport per la promozione del territorio con storie IG e post con hashtag dedicati con una copertura di 3 mln di follower una cartolina a sera della durata 50 secondi per tutti i Comuni partner. Numeri importanti per gli ascolti e per le visualizzazioni sui social: tutti gli occhi saranno puntati su Alassio, Finale e Pietra per tutta la settimana all’insegna delle bellezze del territorio e delle attività sportive.

“Ospitare Calciomercato l'originale per la terza stagione consecutiva conferma il valore del pensiero alto che unisce la cordata dei comuni del ponente ligure-Alassio Pietra Ligure e Finale Ligure: la forza del territorio porta i confini della cultura e delle eccellenze locali a diventare nazionali, le bellezze di cui godiamo ogni giorno arrivano nelle case di tutti gli italiani e portano in tutta Italia il respiro e il profumo del Ponente Ligure. Insieme all'Amministrazione comunale tutta, e ringraziando la Rete di Destinazione Alassio che partecipa al sostegno dell'iniziativa con le risorse dell’imposta di soggiorno destinate dal Comitato Locale del Turismo (CLT), abbiamo quindi il piacere di invitare i cittadini e i turisti a far parte del pubblico di questa splendida trasmissione televisiva in diretta su Sky Sport dal Molo di Alassio. Lo sport e lo spettacolo in tutte le sue sfumature faranno da colonna sonora per tutta la settimana durante le dirette televisive di Sky Sport direttamente dal Molo Bestoso di Alassio”. Marco Melgrati, Sindaco Alassio.

“Per il terzo anno consecutivo, grazie alla proficua sinergia tra i Comuni, il patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione entusiasta del nostro tessuto imprenditoriale, Pietra Ligure torna a brillare sotto i riflettori di un evento mediatico d'eccezione come 'Calciomercato l'Originale' di Sky Sport - commentano il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’Assessore al turismo Daniele Rembado – Siamo una destinazione profondamente experience-oriented e viva 365 giorni l’anno, dove sport e outdoor si fondono con un'offerta culturale ed enogastronomica di altissimo livello e dove vivere emozioni autentiche alla scoperta dell'anima più vera della nostra città: dal gironzolare nel centro storico, tra caruggi, vicoli suggestivi, sapori unici, storia e tradizioni, all’assaporare prelibatezze in piccoli ristorantini che raccontano l'identità enogastronomica del nostro territorio, al godersi il nostro splendido lungomare o, ancora, ammirare Pietra Ligure da prospettive uniche e suggestive che rivelano panorami mozzafiato – continuano De Vincenzi e Rembado - Pietra Ligure è una destinazione da vivere fino in fondo e da raccontare in mille sfumature e colori, capace di unire bellezza, accoglienza, cultura, sport e qualità dell'offerta turistica. Eventi come 'Calciomercato l'Originale' rappresentano una straordinaria vetrina e contribuiscono a valorizzare il nostro territorio, le sue eccellenze e la sua capacità di offrire esperienze memorabili in ogni stagione dell'anno" – concludono il Sindaco e l’Assessore.

"Il ritorno di Calciomercato - L'Originale rappresenta per Finale Ligure una straordinaria opportunità di promozione nazionale e conferma il valore della sinergia costruita insieme ad Alassio e Pietra Ligure per raccontare le eccellenze del Ponente ligure a un pubblico sempre più ampio. Grazie ai collegamenti, alle interviste e alle cartoline realizzate durante la settimana, milioni di telespettatori potranno scoprire alcuni degli elementi che caratterizzano maggiormente la nostra destinazione: i sentieri panoramici che hanno reso Finale una delle capitali internazionali della mountain bike e dell'outdoor, al punto da essere scelta quest'anno come sede degli UCI Mountain Bike Enduro e E-Enduro World Championships, ma anche il fascino di Finalborgo, dove patrimonio storico e vocazione sportiva convivono in modo unico, e naturalmente il mare, l'enogastronomia e l'accoglienza del nostro territorio. Sarà poi, come sempre, una grande occasione di coinvolgimento per cittadini e turisti" commentano il sindaco di Finale Ligure Angelo Berlangieri e l’assessore allo Sport Valter Sericano.



La partecipazione alla trasmissione di Sky Calciomercato L'Originale, nello studio televisivo sul molo di Alassio, è libera a partire dalle 23 fino a esaurimento dei posti disponibili. Si fa presente che, trattandosi di un vero e proprio studio televisivo con trasmissione in diretta su Sky Sport, durante le riprese non sarà consentito spostarsi dal proprio posto. E sotto le stelle che illuminano il bellissimo Molo Bestoso, con l’installazione di Andrea Roggi che orna l’ingresso al molo fino al 30 novembre per la gioia di tutti gli amanti dell’arte contemporanea, il Palco d’eccezione di Calciomercato l’Originale, con il suo conduttore Alessandro Bonan, sarà al centro della maratona televisiva settimanale di Sky Sport.