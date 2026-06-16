Rari Nantes SAvona | Semifinale scudetto: gara 1 è di Brescia, Del Lungo: "Sconfitta che brucia, venerdì daremo battaglia alla Zanelli"

Il Banco BPM Rari Nantes Savona ha perso, poco fa, con l'A.N. Brescia, nella piscina “Mompiano” di Brescia, l’incontro valevole per la Gara 1 della Semifinale dei Play Off del Campionato di Serie A 1 di Pallanuoto. 14 a 11 è stato il risultato finale in favore dei lombardi.

I marcatori savonesi dell'incontro sono stati Leinweber con 3 reti, Bruni con 2 reti, Rocchi, Damonte, Figlioli,Occhione, Rizzo e Guidi con 1 rete ciascuno.

Una partita sicuramente difficile per il Savona che si è trovato a dover giocare l'ultimo tempo privo di ben 5 giocatori espulsi per somma di falli Bruni, Figlioli, Condemi, Marini e Cora.

Il portiere biancorosso Marco Del Lungo, ai microfoni di Rai Sport: “Loro sono stati più bravi e più cinici, complimenti a loro per questa partita. Sicuramente noi abbiamo ancora tanto da imparare, la rivedremo sicuramente perchè era nelle nostre corde questo tipo di partita. Loro sono stai bravi ad aumentare il break e a mantenerlo per tutta la gara. C'è stata poca bella pallanuoto perchè, secondo me, non c'è stato un metro di arbitraggio che ha permesso di capire come giocare, se con le mani addosso, se con livello tecnico, troppe espulsioni chiamate cosi, non va bene. Attenzione, anche gli arbitri possono sbagliare, ma bisogna dare delle linee guida ben chiare su questo tipo di gioco, che siano anche a livello internazionale così da poterle sfruttare anche con l'Italia. Di certo c'è che hanno fatto un ottimo uomo in più ed è un dato statistico di cui va dato merito al Brescia. Tra 3 giorni ci sarà la rivincita e daremo battaglia perchè questa partita ci brucia ancora. Anch'io sono abbastanza nervoso e arrabbiato ora perchè comunque si erano viste tante belle cose e tanti miglioramenti che avevamo fatto nel corso dell'anno, però dobbiamo andare avanti”.

Il prossimo appuntamento per il Banco BPM R.N. Savona sarà, quindi, con la Gara 2 della Semifinale Play Off che si disputerà venerdì 19 giugno, alle ore 21,00 nella piscina “Zanelli” di Savona.





A. N. BRESCIA – BANCO BPM R.N. SAVONA 14 – 11

Parziali (4 – 1) (4 – 3) (4 – 3) (2 – 4)





TABELLINO

Formazioni

A.N. BRESCIA : Baggi Necchi, Del Basso 2, Guerrato 1, Lodi, Ferrero 4 (di cui 1 su rigore), Popadic 3 (di cui 2 su rigore), Dolce 2, Gianazza 1, Alesiani, Viskovic, Casanova, Giri 1, Massenza Milani, Balzarini, Gritti.

Allenatore Alessandro Bovo.





BANCO BPM R.N. SAVONA : Del Lungo, Rocchi 1, Damonte 1, Figlioli 1, Occhione 1, Rizzo 1, Gullotta, Bruni 2, Condemi, Guidi 1, Leienweber 3 (di cui 1 su rigore), Marini, Giotta Lucifero, Cora, Turazzini.

Allenatore Alberto Angelini.





Arbitri: Riccardo D'Antoni di Siracusa e Antonio Guarracino di Napoli.

Delegato Fin : Giuseppe Sorgente di Pontassieve (Firenze).

Superiorità numeriche:

A.N. BRESCIA: 10 / 19 + 3 rigori realizzati.

BANCO BPM R.N. SAVONA: 8 / 14 + 2 rigori di cui 1 realizzato.



Spettatori : 800 circa.





Usciti per 3 falli : a 4'32" dalla fine del 3° tempo Marini (Savona); a 3'39”" dalla fine del 3° tempo Figlioli (Savona); a 3'12” dalla fine del 3° tempo Balzarini (Brescia); a 0'54” dalla fine del 3° tempo Cora (Savona); a 7'44” dalla fine del 4° tempo Condemi (Savona); a 7'04” dalla fine del 4° tempo Bruni.





A 1 secondo dalla fine del 2° tempo Figlioli ha sbagliato un rigore (parato).