Pallanuoto | La Rari Nantes Savona chiude la stagione nella top ten europea

La Rari Nantes Savona è tra le 10 migliori squadre europee. Con la conclusione della stagione sportiva 2025 – 2026, European Aquatics ha, infatti, reso nota la classifica aggiornata delle squadre europee e la Rari, con il nono posto su 107 Club, si conferma tra le migliori società d’Europa. Un risultato prestigioso che premia tutta la Rari Nantes Savona, ottenuto grazie anche al grande lavoro svolto dal Direttore Tecnico, Alberto Angelini.

“E’ motivo di grande soddisfazione - ha spiegato il vice presidente Giuseppe Gervasio - occupare questa posizione nella classifica dei migliori Club Europei perché testimonia l’importanza che la Rari ha in Italia ed in Europa”.

Sulla stessa linea anche il presidente Daniele Polti: “Avere conseguito questo grande risultato su un numero molto importante di società è semplicemente motivo di orgoglio e soddisfazione. Un forte ringraziamento per questo importante traguardo lo dobbiamo a tutto il team della Rari Nantes che ha lavorato assiduamente e con grande cuore. In ultimo, sono certo che questo risultato sia un punto di grande orgoglio anche per il Comune di Savona”.