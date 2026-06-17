Calcio | Millesimo. Primo giorno di scuola nella capitale, il presidente Levratto a Roma per il summit della LND

C'è anche il Millesimo tra le protagoniste della nuova Serie D 2026/2027. Per la società valbormidese, pronta ad affrontare per la prima volta nella sua storia il massimo campionato dilettantistico nazionale, la giornata di ieri ha rappresentato un altro momento significativo nel percorso di avvicinamento alla nuova avventura in quarta serie.

A Roma, presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti, si è infatti svolta la tradizionale riunione del Dipartimento Interregionale dedicata alle società neopromosse in Serie D e ai club retrocessi dalla Lega Pro. A rappresentare il Millesimo era ovviamente presente il presidente Eros Levratto, ritratto nella foto ufficiale insieme al presidente della LND Giancarlo Abete, ai vertici federali e al team manager dell'Alessandria Giuseppe Picone.

Ad accogliere le nuove realtà che andranno a comporre l'organico della Serie D 2026/2027 sono stati, oltre allo stesso Abete, il vicepresidente vicario Christian Mossino, il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero e il segretario Mauro De Angelis. Presenti anche i consiglieri Giuseppe Dello Iacono, Sergio Gardellini, Giacomo Diciannove, Pietro Bertapelle e Giuseppe Pandolfini, oltre ai responsabili della struttura organizzativa della massima serie dilettantistica, tra cui il vice segretario Renato Marini e il coordinatore della Giustizia Sportiva Marco Ferrari.

Formazione e confronto hanno rappresentato il fulcro del summit, per tutte le società chiamate ad affrontare il prossimo campionato. Durante il meeting sono stati infatti approfonditi gli aspetti organizzativi, regolamentari e burocratici legati all'iscrizione alla Serie D, con particolare attenzione alle scadenze previste per l'estate: dal 3 al 10 luglio per le società aventi diritto e dal 3 all'8 luglio per le eventuali domande di ammissione.

Dopo una prima fase dedicata all'illustrazione delle principali normative, i dirigenti del Dipartimento Interregionale hanno risposto ai quesiti avanzati dai club presenti, analizzando le diverse situazioni operative e fornendo chiarimenti sulle procedure da seguire.