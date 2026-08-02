Calcio, Serie D. Domani l'elenco delle squadre iscritte. Mercoledì i gironi

Cresce l'attesa per la composizione dei gironi della prossima Serie D. La LND ha comunicato che lunedì 3 agosto ufficializzerà l'organico del massimo campionato dilettantistico, mentre mercoledì 5 agosto saranno svelati i gironi. L'annuncio sarà trasmesso in diretta Instagram sulla pagina ufficiale della LND a partire dalle ore 13.

Nel girone A dovrebbero trovare posto anche Lascaris e Derthona: per le due società piemontesi è infatti attesa nella giornata di domani l'ufficialità del ripescaggio in Serie D.

Restano invece da sciogliere alcuni nodi legati alla composizione del raggruppamento. L'attenzione è rivolta soprattutto alle squadre della provincia di Varese, che potrebbero essere trasferite in blocco nel girone B, e alle formazioni del Levante ligure, con la Fezzanese che nell'ultima partecipazione alla Serie D era stata inserita nel girone E. Tutti interrogativi destinati a trovare risposta nel giro di poche ore, quando mercoledì all'ora di pranzo verrà definita la composizione dei nove gironi.