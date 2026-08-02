Calciomercato | Il Cesena chiude per Alessandro Debenedetti, la punta finalese sta per passare in prestito ai romagnoli

Il Cesena è pronto a rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della nuova stagione di Serie B. Il finalese Alessandro Debenedetti, punta classe 2003, tra poche ore diventerà infatti un nuovo giocatore bianconero: l'accordo con il Genoa è stato definito con la formula del prestito secco, senza obbligo né diritto di riscatto.
La serie cadetta non rappresenta certo una novità per il centravanti cresciuto nel vivaio del Finale. Il trasferimento in Romagna varrà la terza tappa in prestito della sua giovane carriera: prima l'esperienza al Mantova, poi quella alla Virtus Entella, e ora la nuova avventura al Cesena, in un contesto che si candida a lottare per la fascia alta della graduatoria.
Ad accoglierlo ci sarà Alessandro Diamanti, ex fantasista del Livorno, chiamato sulla panchina bianconera per questa annata e pronto a valutare l'inserimento del nuovo arrivato nello scacchiere tattico.