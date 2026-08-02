Calcio | Savona. Drammatico incidente a Zinola: non ce l'ha fatta Mattia Nasca, giovane tifoso biancoblu

Non ce l'ha fatta il 27enne Mattia Nasca, coinvolto nella notte scorsa in un incidente sull'Aurelia a Zinola.

Troppo gravi le condizioni del classe '98 che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 4 settembre.

Lo scontro tra la moto sul quale viaggiava il giovane e un'auto si è verificato in via Lazzaro De Maestri poco dopo le 22.00.

Sul posto era intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Vado e l'automedica del 118. Era stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata ma purtroppo è scomparso oggi.

Originario di Vado Ligure, viveva nella Valle e lavorava nello stabilimento Alstom. Tifoso del Savona, era un membro del gruppo dei "Pessimi Elementi" che avevamo deciso ieri di annullare la festa degli ultras prevista a Lavagnola nella zona del campo Scaletti.

"Mattia, Ultras per sempre. Il ricordo resterà indelebile. Troppi Fratelli ci hanno lasciato presto e Tu sei tra questi aggiungere altro è superfluo. Ciao ragazzo Biancoblu'. Riposa in pace" ha scritto sui social la "Vecchia Guardia Ultras Savona 1927".