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Calcio | 02 agosto 2026, 11:26

Calcio | Savona. Drammatico incidente a Zinola: non ce l'ha fatta Mattia Nasca, giovane tifoso biancoblu

Troppo gravi le sue condizioni. In sella alla sua moto l'incidente contro un'auto

Calcio | Savona. Drammatico incidente a Zinola: non ce l'ha fatta Mattia Nasca, giovane tifoso biancoblu

Non ce l'ha fatta il 27enne Mattia Nasca, coinvolto nella notte scorsa in un incidente sull'Aurelia a Zinola. 

Troppo gravi le condizioni del classe '98 che avrebbe compiuto 28 anni il prossimo 4 settembre.

Lo scontro tra la moto sul quale viaggiava il giovane e un'auto si è verificato in via Lazzaro De Maestri poco dopo le 22.00. 

Sul posto era intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Vado e l'automedica del 118. Era stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure e ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata ma purtroppo è scomparso oggi. 

Originario di Vado Ligure, viveva nella Valle e lavorava nello stabilimento Alstom. Tifoso del Savona, era un membro del gruppo dei "Pessimi Elementi" che avevamo deciso ieri di annullare la festa degli ultras prevista a Lavagnola nella zona del campo Scaletti. 

"Mattia, Ultras per sempre. Il ricordo resterà indelebile. Troppi Fratelli ci hanno lasciato presto e Tu sei tra questi aggiungere altro è superfluo. Ciao ragazzo Biancoblu'. Riposa in pace" ha scritto sui social la "Vecchia Guardia Ultras Savona 1927".

Redazione

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