Calcio | Vado. Mercoledì amichevole col Torino, la Lega Pro ha ufficializzate le date e gli orari delle prime partite

La Lega Pro ha reso noto il programma delle prime otto giornate di andata del campionato di Serie C Sky Wifi 2026/2027. Il Girone B, quello che ospita anche il Vado, propone subito un esordio casalingo, a Sestri Levante, di rilievo per i rossoblù.
Il campionato si aprirà venerdì 21 agosto, quando il Vado ospiterà l'Atalanta U23 alle 21.00 nella gara che inaugura la stagione. Una settimana dopo, venerdì 28 agosto, i rossoblù saranno di scena in trasferta contro la Pianese, sempre alle 21.00.
La terza giornata, in programma domenica 6 settembre, porterà il Vado sul campo della Reggiana, con calcio d'inizio alle 18.00. Si torna poi al "Chittolina" per la quarta giornata di sabato 12 settembre, quando arriverà il Campobasso (ore 15.00).
Il turno infrasettimanale di mercoledì 16 settembre (quinta giornata) vedrà il Vado impegnato in trasferta a Livorno, con fischio d'inizio alle 21.00. Nella sesta giornata, domenica 20 settembre, i rossoblù torneranno tra le mura amiche per affrontare il Pescara alle 14.30.
Per la settima giornata, sabato 26 settembre, il Vado farà visita alla Torres (ore 14.30), mentre l'ottava e ultima giornata di questo primo blocco, sabato 3 ottobre, si chiuderà ancora in casa contro il Forlì, sempre alle 14.30.
Il prossimo appuntamento in calendario per la squadra di mister Pastorino è l'amichevole di mercoledì 5 agosto. I rossoblu saranno ospitati al Filadelfia dalla Prima Squadra del Torino.
Tutti gli orari del Girone B (1ª-8ª giornata)
1ª giornata
Venerdì 21 agosto 21.00 Vado-Atalanta U23
Sabato 22 agosto 18.00 Guidonia Montecelio-Gubbio 21.00 Pescara-Vis Pesaro
Domenica 23 agosto 18.00 Campobasso-Pianese 18.00 Latina-Pineto 21.00 Grosseto-Spezia 21.00 Perugia-Ostiamare 21.00 Sambenedettese-Forlì
Lunedì 24 agosto 20.30 Livorno-Torres 21.00 Reggiana-Ravenna
2ª giornata
Venerdì 28 agosto 21.00 Pianese-Vado
Sabato 29 agosto 18.00 Ravenna-Latina 18.00 Ostiamare-Grosseto 18.00 Torres-Sambenedettese 21.00 Forlì-Pescara 21.00 Pineto-Livorno 21.00 Spezia-Campobasso
Domenica 30 agosto 18.00 Atalanta U23-Guidonia Montecelio 21.00 Gubbio-Reggiana 21.00 Vis Pesaro-Perugia
3ª giornata
Sabato 5 settembre 18.00 Campobasso-Gubbio 18.00 Guidonia Montecelio-Pianese 18.00 Latina-Forlì 21.00 Vis Pesaro-Ostiamare
Domenica 6 settembre 15.00 Grosseto-Torres 15.00 Perugia-Pineto 15.00 Sambenedettese-Spezia 18.00 Livorno-Atalanta U23 18.00 Pescara-Ravenna 18.00 Reggiana-Vado
4ª giornata
Sabato 12 settembre 15.00 Atalanta U23-Pescara 15.00 Vado-Campobasso 18.00 Guidonia Montecelio-Reggiana 18.00 Pineto-Sambenedettese 18.00 Spezia-Livorno 21.00 Forlì-Vis Pesaro 21.00 Gubbio-Latina 21.00 Pianese-Grosseto
Domenica 13 settembre 15.00 Ravenna-Perugia 15.00 Torres-Ostiamare
5ª giornata
Mercoledì 16 settembre 18.30 Grosseto-Campobasso 18.30 Latina-Guidonia Montecelio 18.30 Ostiamare-Ravenna 18.30 Pineto-Forlì 18.30 Sambenedettese-Atalanta U23 18.30 Torres-Pianese 21.00 Livorno-Vado 21.00 Perugia-Spezia 21.00 Pescara-Gubbio 21.00 Vis Pesaro-Reggiana
6ª giornata
Sabato 19 settembre 14.30 Forlì-Torres
Domenica 20 settembre 12.30 Atalanta U23-Ravenna 14.30 Reggiana-Latina 14.30 Vado-Pescara 17.30 Campobasso-Pineto 20.30 Grosseto-Perugia 20.30 Gubbio-Ostiamare
Lunedì 21 settembre 20.30 Guidonia Montecelio-Livorno 20.30 Pianese-Sambenedettese 20.30 Spezia-Vis Pesaro
7ª giornata
Sabato 26 settembre 14.30 Pineto-Grosseto 14.30 Torres-Vado 17.30 Latina-Atalanta U23 17.30 Livorno-Pianese 20.30 Sambenedettese-Campobasso
Domenica 27 settembre 14.30 Ostiamare-Forlì 14.30 Ravenna-Gubbio 17.30 Perugia-Reggiana 17.30 Vis Pesaro-Guidonia Montecelio 20.30 Pescara-Spezia
8ª giornata
Sabato 3 ottobre 14.30 Gubbio-Perugia 14.30 Vado-Forlì 17.30 Grosseto-Sambenedettese 17.30 Livorno-Pescara
Domenica 4 ottobre 14.30 Campobasso-Torres 14.30 Guidonia Montecelio-Pineto 14.30 Pianese-Ravenna 17.30 Reggiana-Spezia 20.30 Latina-Ostiamare