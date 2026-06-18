Sup Savona | Sara Oddera vola in Germania, primo posto sul lago Altmühlsee

Una giornata da incorniciare per lo sport italiano in terra bavarese. In una cornice spettacolare, quella del lago Altmühlsee in Germania, Sara Oddera ha dato prova di una classe e una determinazione straordinarie, dominando la scena e tagliando il traguardo come prima assoluta tra le donne nella gara di Stand Up Paddle.

​La competizione svoltasi su un percorso di 10km, che ha visto sfidarsi circa 20 atlete, è stata caratterizzata da condizioni tecniche impegnative che hanno messo alla prova la resistenza e la capacità di lettura dell'acqua delle partecipanti. Sara ha saputo interpretare magistralmente il percorso, mantenendo un ritmo costante e una linea di navigazione impeccabile, riuscendo a staccare le avversarie e a conquistare il gradino più alto del podio con una prestazione che conferma il suo stato di forma eccellente.

​Dietro una grande vittoria ci sono sempre l'allenamento, il talento e, naturalmente, l'attrezzatura giusta. In questa occasione, Sara ha portato al debutto in gara una vera e propria novità tecnologica: la 14x20 Paradoxa di Lightcorp.

​La nuova tavola si è dimostrata l'arma vincente per affrontare le acque dell'Altmühlsee. Grazie alle sue caratteristiche costruttive, la Paradoxa ha permesso a Sara di esprimere al meglio la sua potenza in pagaiata, garantendo stabilità nelle fasi critiche e una velocità di punta eccezionale sui rettilinei.

​"La Paradoxa di Lightcorp è un gioiello di ingegneria. La precisione con cui la 14x20 risponde ad ogni minima variazione di assetto è impressionante," ha commentato Sara subito dopo la premiazione. "È stata la compagna di viaggio perfetta per questa sfida in Germania.

​Questa vittoria all'Altmühlsee nel circuito dell’Alps Trophy, non è solo un trofeo in più in bacheca per il SUP TEAM SAVONA, ma un segnale forte per il futuro. Sara Oddera, grazie alla combinazione tra la sua tecnica affinata e la spinta tecnologica offerta dalla nuova tavola Lightcorp, si candida ad essere una delle atlete da tenere d'occhio per il resto della stagione internazionale.

​Congratulazioni a Sara per questo straordinario successo che porta il tricolore sul gradino più alto del podio tedesco!