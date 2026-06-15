Doria Nuoto Loano 2000 in festa, Cominato vola agli Europei Giovanili: "La mia prima volta in azzurro, sono contentissimo" (VIDEO)

Grande soddisfazione in casa Doria Nuoto Loano 2000 per la convocazione di Alessandro Cominato ai Campionati Europei Giovanili di nuoto: l'atleta classe 2007 rappresenterà la Nazionale italiana nella rassegna continentale in programma a Budapest, in Ungheria, dal 23 al 26 luglio.

"Sono contentissimo – racconta Cominato con un pizzico di emozione – anche perché questo era l'ultimo anno in cui potevo qualificarmi. È la mia prima volta con la nazionale, per cui obiettivo centrato".

Un traguardo celebrato anche dalla società loanese. Sabato scorso, in occasione del 25° Meeting "Città di Loano", il giovane nuotatore ha ricevuto una sorpresa dai compagni del settore nuoto: un riconoscimento speciale per i risultati raggiunti e per il ruolo di punto di riferimento all'interno del gruppo, soprattutto nei confronti degli atleti più giovani.

"Mi han fatto la sorpresa - ha aggiunto il diretto interessato - essendo il più grande ho sempre cercato di fare da figura di riferimento e impegnarmi al massimo, ma anche di far impegnare loro e tenere il gruppo unito. Con il gruppo unito si lavora meglio e se c'è anche una figura che riesce ad andar forte, anche i più piccoli sono spronati".

La convocazione in Nazionale giovanile mancava da diversi anni alla Doria Nuoto Loano 2000 e rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutto il sodalizio, in particolare per l'allenatrice Anna Siccardi, che segue Alessandro fin dalla categoria Esordienti B.

"Alessandro è da sempre che si impegna e si pone degli obiettivi, lontani e vicini, riuscendo sempre a raggiungerli - il pensiero dell'allenatrice, che ha recentemente guidato la rappresentativa regionale di nuoto in acque libere a Piombino - Come ha detto lui, è sicuramente un grandissimo esempio per i suoi compagni e quello che ha fatto, tanto, è avere un bel gruppo di lavoro che l'ha aiutato, anche nei momenti di grande fatica, a lavorare e a rimanere concentrato sugli obiettivi. Qual è la caratteristica da elogiare di Alessandro? La determinazione. Dove può migliorare ancora? Credo che abbia tantissimi pregi e non ho mai riscontrato un difetto in Alessandro come atleta".

Per Cominato, però, l'Europeo potrebbe rappresentare soltanto una tappa di un percorso ancora più ambizioso. Sullo sfondo c'è infatti il sogno di conquistare anche la qualificazione ai Campionati Mondiali.

"Sicuramente è un sogno, perché essendo la mia prima volta agli Europei mi sento già di aver fatto qualcosa di grandissimo - ha concluso - però non si sa mai, mai dire mai, perché i primi due poi andranno a partecipare ai mondiali. Quindi ci si prova fino all'ultimo".