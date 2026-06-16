Outdoor | Tornano i laboratori "Impariamo il Mare"

Tornano anche quest'estate i laboratori "Impariamo il Mare", l'iniziativa dedicata alla scoperta dell'ambiente marino realizzata da Outdoor Portofino in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure.
Bambini durante l’attività di snorkeling
L'obiettivo del progetto è avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza del mare attraverso attività pratiche e momenti di educazione ambientale, promuovendo una maggiore consapevolezza del patrimonio naturale che caratterizza il territorio del Tigullio.
I laboratori si svolgeranno presso Piazza del Sole nelle giornate del 29 giugno, 27 luglio e 24 agosto e saranno a numero chiuso, ma aperti gratuitamente a tutti i partecipanti. Ogni incontro, della durata di un'ora e mezza, alternerà una parte divulgativa a una parte pratica in mare, permettendo ai bambini di osservare da vicino l'ambiente marino e conoscere alcune delle specie che popolano la costa ligure.
A guidare le attività saranno gli istruttori della Scuola Natura di Outdoor Portofino, progetto educativo che da anni utilizza il mare e la natura come strumenti di apprendimento, crescita personale e sensibilizzazione ambientale.
Parte teorica dei laboratori Impariamo il Mare
“Crediamo che il rispetto per l'ambiente nasca prima di tutto dalla conoscenza e dall'esperienza diretta», spiegano da Outdoor Portofino. «Attraverso questi laboratori vogliamo offrire ai più giovani l'opportunità di vivere il mare in modo attivo, imparando a osservare, comprendere e proteggere l'ecosistema che li circonda. È un'attività pensata per le famiglie del territorio, ma aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.”
L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno condiviso da Outdoor Portofino e dal Comune di Santa Margherita Ligure nella promozione dell'educazione ambientale e nella valorizzazione del patrimonio naturale locale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Il progetto contribuisce inoltre alle attività di sensibilizzazione e formazione ambientale previste dal programma Bandiera Blu, riconoscimento che premia le amministrazioni impegnate nella gestione sostenibile e nella tutela dell'ambiente costiero.
“Salutiamo questa nuova edizione dei laboratori di biologia marina, un’iniziativa che sottolinea ancora una volta il legame che unisce Santa Margherita Ligure al mare; mare che significa non solo turismo e quindi economia, ma anche ambiente, biodiversità, sostenibilità. E a questi valori vogliamo educare le nuove generazioni affinché, a differenza delle precedenti, non concepiscano il mare solo come una risorsa da sfruttare, ma anche come un patrimonio da preservare e custodire.” - Guglielmo Caversazio, Sindaco di Santa Margherita Ligure
I laboratori sono a partecipazione libera, ma a numero chiuso.
I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell'attività.
Date dei laboratori
29 giugno 2026
27 luglio 2026
24 agosto 2026
Orari
Mattina: 9.00-10.30 | 10.30-12.00
Pomeriggio: 13.00-14.30 | 14.30-16.00
Luogo
Piazza del Sole – Santa Margherita Ligure
Per maggiori informazioni
Outdoor Portofino
www.outdoorportofino.com
info@outdoorportofino.com