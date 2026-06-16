Outdoor | Tornano i laboratori "Impariamo il Mare"

Tornano anche quest'estate i laboratori "Impariamo il Mare", l'iniziativa dedicata alla scoperta dell'ambiente marino realizzata da Outdoor Portofino in collaborazione con il Comune di Santa Margherita Ligure .



Bambini durante l’attività di snorkeling

L'obiettivo del progetto è avvicinare bambini e famiglie alla conoscenza del mare attraverso attività pratiche e momenti di educazione ambientale, promuovendo una maggiore consapevolezza del patrimonio naturale che caratterizza il territorio del Tigullio.

I laboratori si svolgeranno presso Piazza del Sole nelle giornate del 29 giugno, 27 luglio e 24 agosto e saranno a numero chiuso, ma aperti gratuitamente a tutti i partecipanti. Ogni incontro, della durata di un'ora e mezza, alternerà una parte divulgativa a una parte pratica in mare, permettendo ai bambini di osservare da vicino l'ambiente marino e conoscere alcune delle specie che popolano la costa ligure.

A guidare le attività saranno gli istruttori della Scuola Natura di Outdoor Portofino, progetto educativo che da anni utilizza il mare e la natura come strumenti di apprendimento, crescita personale e sensibilizzazione ambientale.



Parte teorica dei laboratori Impariamo il Mare

“Crediamo che il rispetto per l'ambiente nasca prima di tutto dalla conoscenza e dall'esperienza diretta», spiegano da Outdoor Portofino. «Attraverso questi laboratori vogliamo offrire ai più giovani l'opportunità di vivere il mare in modo attivo, imparando a osservare, comprendere e proteggere l'ecosistema che li circonda. È un'attività pensata per le famiglie del territorio, ma aperta a tutti coloro che desiderano partecipare.”

L'iniziativa si inserisce nel più ampio impegno condiviso da Outdoor Portofino e dal Comune di Santa Margherita Ligure nella promozione dell'educazione ambientale e nella valorizzazione del patrimonio naturale locale, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Il progetto contribuisce inoltre alle attività di sensibilizzazione e formazione ambientale previste dal programma Bandiera Blu , riconoscimento che premia le amministrazioni impegnate nella gestione sostenibile e nella tutela dell'ambiente costiero.

“Salutiamo questa nuova edizione dei laboratori di biologia marina, un’iniziativa che sottolinea ancora una volta il legame che unisce Santa Margherita Ligure al mare; mare che significa non solo turismo e quindi economia, ma anche ambiente, biodiversità, sostenibilità. E a questi valori vogliamo educare le nuove generazioni affinché, a differenza delle precedenti, non concepiscano il mare solo come una risorsa da sfruttare, ma anche come un patrimonio da preservare e custodire.” - Guglielmo Caversazio, Sindaco di Santa Margherita Ligure

I laboratori sono a partecipazione libera, ma a numero chiuso.

I bambini dovranno essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell'attività.



Date dei laboratori

29 giugno 2026

27 luglio 2026

24 agosto 2026



Orari

Mattina: 9.00-10.30 | 10.30-12.00

Pomeriggio: 13.00-14.30 | 14.30-16.00



Luogo

Piazza del Sole – Santa Margherita Ligure

