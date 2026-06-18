Vela | Tanta partecipazione per il corso di Formazione Multidisciplinare della I Zona

Si è concluso ieri sera con uno straordinario successo di partecipazione il corso online "Formazione multidisciplinare per la performance del velista", organizzato dal Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela. Il percorso didattico, conclusosi con l'ultima lezione dedicata alla psicologia dello sport, ha posto al centro i concetti di innovazione, conoscenza e competenza, confermandosi un pilastro fondamentale per la crescita sportiva e personale dei giovani atleti. L'iniziativa ha proposto un fitto calendario di incontri da marzo a giugno, garantendo una preparazione di altissimo livello. I partecipanti hanno potuto approfondire la tecnica, la tattica e la preparazione atletica grazie agli interventi di Marco Iazzetta, Claudio Scotton, Umberto Verna, Lupo Bigatti e Gabriella Gallo. Il programma ha inoltre esplorato la meteorologia e la strategia con Andrea Boscolo, il regolamento di regata con Marco Cimarosti, i fondamenti della nutrizione con Daniela Capra e la psicologia dello sport con Manuel Toscano. A tutti questi eccezionali docenti va un sentito ringraziamento da parte del Comitato I Zona FIV per il valore formativo che hanno offerto. I numeri di questa edizione testimoniano il forte impatto del progetto. Il corso ha registrato ben quarantasette partecipanti complessivi, suddivisi tra diciassette istruttori FIV, sedici componenti del gruppo Under 25, due atleti e tecnici della Marina Militare e dodici atleti tesserati a quota intera. Questa straordinaria adesione conferma quanto il settore senta la profonda necessità di una formazione qualificata e multidisciplinare per raggiungere l'eccellenza.



Il Presidente del Comitato I Zona FIV, Alessandro Pezzoli, ha dichiarato: "La formazione è alla base di uno sport tecnico come la vela. Un atleta e un allenatore competenti sono sicuramente più efficaci ed efficienti, fermo restando che l'apprendimento continuo è fondamentale per la crescita dei nostri giovani atleti, non solo in ambito sportivo, ma anche come cittadini impegnati per il futuro. È un compito primario del Comitato I Zona FIV offrire questo tipo di formazione ai nostri atleti e ai nostri istruttori, affinché possano crescere sia come sportivi sia come cittadini."



L'attività formativa non si ferma qui, ma si rinnova con un grande appuntamento in presenza. Sabato 11 luglio al mattino, in occasione dell'arrivo del Marina Militare Nastro Rosa Tour a Genova, si terrà un workshop dedicato al rapporto tra mare, sostenibilità e innovazione. Sarà un'occasione imperdibile per esplorare le opportunità di studio e lavoro offerte dalla blue economy, invitando tutti i giovani atleti a partecipare attivamente per scoprire come il mare possa diventare una vera professione per il futuro. Il Comitato I Zona FIV continua a distinguersi. Grazie alla collaborazione con i suoi affiliati, al costante impegno della Direzione Tecnica Zonale, magistralmente diretta da Marco Iazzetta, e al Centro di Formazione A.C.A.D.E.M.Y., gestito da Andrea Boscolo, viene offerta una formazione continua per atleti, allenatori e appassionati, agevolando l'aumento delle conoscenze e garantendo un sicuro incremento delle prestazioni in acqua. Il Comitato I Zona della Federazione Italiana Vela (FIV) è l'organo di coordinamento e di promozione dello sport velico nel territorio ligure. Impegnato costantemente nello sviluppo giovanile e nella formazione tecnica, il Comitato collabora con le istituzioni e i circoli affiliati per diffondere la cultura del mare, l'innovazione sportiva e il rispetto per l'ambiente costiero