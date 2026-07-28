Canottieri Sabazia | Osiglia si tinge di biancorosso, arriva una pioggia di medaglie

Weekend da incorniciare per la Canottieri Sabazia, che sul campo gara del lago di Osiglia ha raccolto un bottino impressionante di medaglie nelle prove di velocità sui 200 e 500 metri. Il sodalizio biancorosso si conferma una delle realtà più solide del canottaggio ligure, capace di portare a casa risultati di rilievo in praticamente tutte le categorie in gara, dai più giovani agli atleti master.





Nelle prove più lunghe della giornata, quelle sui 500 metri, la Sabazia ha sfiorato il pieno assoluto. Sul podio più alto sono saliti Paolo Miragliotta nel K1 Master C maschile e Giovanni Folco nel K1 Senior maschile, entrambi capaci di imporsi con autorità nelle rispettive categorie individuali.

Ottime risposte sono arrivate anche dagli equipaggi doppi: hanno vinto Ariela Peira e Giulia Pitoni nel K2 Master A/B femminile, Michele Brambilla e Paolo Poracciò nel K2 Junior maschile e Pietro Segale e Gianni Folco nel K2 Senior maschile. Tra i più giovani, primo posto per Lorenzo Mandaliti nel K1 Ragazzi maschile e per Rivinu Alahakoon nel C1 Ragazzi maschile, mentre Benedetto Lupi e Alessandro Ricci hanno chiuso al secondo posto nel K2 Ragazzi maschile.





Se possibile, ancora più ricco il bottino raccolto sulla distanza sprint dei 200 metri, dove la Sabazia ha praticamente monopolizzato diverse categorie.

Tra gli allievi, Gabriele Cerruti ha vinto il K1 420 Allievi B maschile, precedendo il compagno di squadra Livio Vaccari, secondo classificato nella stessa gara. I due si sono poi ritrovati assieme sul gradino più alto del podio nella staffetta K1 420 4x200 metri Allievi B maschile, in coppia con Rocco Recce e Raffaello Brichese, autori peraltro di un'altra vittoria nel K2 520 Allievi B maschile. Buona prova anche per Elijah Zambrano, secondo nel K1 420 Allievi A maschile, e per Beatrice Bosca, terza nel K1 420 Allievi B femminile.

Nella categoria Dir A maschile ha vinto Toni Esperio, mentre tra gli junior si sono distinti Paolo Ricco, primo nel K1 Junior maschile davanti al compagno Michele Parodi, secondo classificato. I due si sono poi ritrovati assieme sul gradino più alto nel K2 Junior maschile, ripetendo il risultato di squadra anche nel K4 Senior maschile insieme a Riccardo Rossi e Giovanni Folco.

Prova di forza anche per Paolo Miragliotta, ancora vincente nel K1 Master C maschile, e per Ariela Peira, autrice di una tripletta con i successi nel K1 Master B femminile, nel K1 Senior femminile e nel K2 Master A/B femminile in coppia con Giulia Pescio. Vittoria anche per Paolo Frumento e Pietro Ricco nel K2 Senior maschile.

Tra i più piccoli, ancora protagonista Rivinu Alahakoon, primo nel C1 Ragazzi maschile, così come Benedetto Lupi e Alessandro Ricci, vincitori nel K2 Ragazzi maschile dopo il secondo posto ottenuto sui 500 metri. Da segnalare anche il terzo posto di Lorenzo Mandaliti nel K1 Ragazzi maschile e il secondo posto del quartetto Mandaliti, Alahakoon, Lupi e Ricci nel K4 Ragazzi maschile.