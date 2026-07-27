Windsurf | Matteo Iachino entra nella storia: il campione albisolese conquista il titolo mondiale Slalom X

Una giornata finale vietata ai deboli di cuore consegna a Matteo Iachino il trionfo più importante. Il portacolori italiano riesce infatti a difendere il vantaggio accumulato e si laurea per la prima volta campione del mondo di Slalom X, al termine del Fuerteventura PWA Grand Slam 2026, una delle prove più spettacolari del circuito internazionale di windsurf.

L’ultima giornata di competizione sembrava inizialmente indirizzata verso un epilogo senza particolari sorprese per il rider ligure, pronto a festeggiare il suo primo titolo iridato nella specialità. Invece, le due ultime eliminazioni della flotta maschile hanno completamente riaperto i giochi, trasformando la chiusura dell’evento in una battaglia ricca di tensione.

A complicare il percorso di Iachino ci ha pensato soprattutto Pierre Mortefon, determinato a difendere il titolo mondiale conquistato nelle ultime due stagioni. I

Il momento decisivo è arrivato quando Mortefon ha incassato un’inaspettata undicesima eliminazione, risultato che ha spento definitivamente le possibilità di sorpasso e ha consegnato a Iachino la certezza matematica del titolo.

Sul podio mondiale maschile, alle spalle del campione italiano e di Mortefon, si è piazzato il polacco Maciek Rutkowski, mentre completano la top ten della classifica finale Amado Vrieswijk, Nico Prien, Jimmy Thieme, Taty Frans, Bruno Martini, Benoit Merceur e Lohan Jules.

Per Matteo Iachino si tratta di un risultato storico: il titolo mondiale Slalom X rappresenta il coronamento di un percorso ai vertici del windsurf internazionale e aggiunge un nuovo capitolo alla carriera di uno degli atleti italiani più affermati della disciplina.