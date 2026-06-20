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Calcio | 20 giugno 2026, 12:50

Alassio | Lunedì arriva "Calciomercato L'Originale", ecco come assistere live alle puntate dal molo Bestoso

Lunedì, martedì e giovedì il via alle 21:00

Alassio | Lunedì arriva &quot;Calciomercato L'Originale&quot;, ecco come assistere live alle puntate dal molo Bestoso

E' ormai tutto pronto sulla riviera ligure per dare il bentornato alla squadra di "Calciomercato - L'Originale". 

Alassio ospiterà infatti lepuntate serali nella cornice del Pontile Bestoso. Lunedì 22, martedì 23 e giovedì 25 giugno, le dirette avranno inizio alle ore 21.00, mentre nelle serate di mercoledì 24 e venerdì 26 alle ore 23.00.

L’ingresso è libero fino a esaurimento dei posti disponibili. Per assistere alla trasmissione è sufficiente presentarsi al Pontile Bestoso circa 30-45 minuti prima dell’inizio: il personale presente fornirà tutte le indicazioni necessarie e le modalità di accesso.

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