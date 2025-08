Calcio, Serie D. Ecco il Girone A: Confermate liguri e piemontesi, dalla Lombardia ci sono Varese e Club Milano

E' arrivata pochi secondi fa la conferma sulla composizione del Girone A del prossimo campionato di Serie D.

E come ogni anno le previsioni e le attese sono state sconfessate. I sodalizi liguri e piemontesi sono stati ovviamenti inseriti nel girone nordoccidentale, ma Vado, Cairese e Celle Varazze, si dovranno confrontare non con le squadre lombarde della "bassa" (come appariva scontato fino a qualche ora fa) ma con il Varese e il Club Milano.

Oltrepo e Vogherese, di conseguenza, si trasferiscono nel gruppo B.

Ecco il girone:

Asti, Biellese, Cairese, Celle Varazze, Chisola, Derthona, Gozzano, Imperia, Lavagnese, Ligorna, Novaromentin, Saluzzo, Sanremese, Sestri Levante, Valenzana Mado, Vado, Varese.