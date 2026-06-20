Calciomercato | Priamar, avanti con Vario, Basso e Gavarone

L'annuncio rossoblu:

Altro giro di grandi conferme per la Priamar Liguria!

Lo staff tecnico potrà infatti contare ancora su Luca Vario, Lorenzo Basso e Luca Gavarone, altri 3 protagonisti della trionfale cavalcata dello scorso anno culminata con la vittoria dei playoff di categoria.

“La società Priamar Liguria comunica l’avvenuto rinnovo, per la stagione 2026/2027, delle prestazioni sportive di Luca Vario, Lorenzo Basso e Luca Gavarone.

Altri 3 giocatori fondamentali per lo spogliatoio e lo staff tecnico, oltre che per le loro qualità calcistiche, e che siamo dunque orgogliosi di avere ancora con noi anche nella prossima stagione.

A tutti e tre vanno i migliori auguri di potersi levare ancora tante soddisfazioni con il rossoblu addosso!”