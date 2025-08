Andora. L'oro olimpico delle Azzurre raccontato da Fabrizio Monari, serata speciale a 'Sotto l'Archetto

Prosegue mercoledì 6 agosto, alle 21.15, al Parco degli Aviatori, la rassegna letteraria estiva “Sotto l’Archetto” promossa dal Comune di Andora. Dopo l’apertura di successo con Emanuele Dabbono, il secondo appuntamento si tinge dei colori dei cerchi olimpici e accende i riflettori su una delle imprese sportive più emozionanti della storia recente.

Protagonista della serata sarà il giornalista e telecronista Fabrizio Monari, autore di Oltre il sogno. Tredici storie di donne, volley e d’oro (66thand2nd, 2024), in dialogo con il giornalista Simone Galdi.

Con la precisione del telecronista e il tocco narrativo dello scrittore, Monari ripercorre attraverso tredici storie la lunga marcia della Nazionale italiana femminile di pallavolo verso l’oro olimpico conquistato a Parigi 2024. Un traguardo storico, costruito negli anni da una generazione di atlete straordinarie, capaci di trasformare il talento in impresa. Tra loro: Anna Danesi, Ekaterina Antropova, Monica De Gennaro, la ligure Ilaria Spirito.

Il libro ci conduce dalla promessa di Londra 2012 fino all’ultimo punto della finale contro gli Stati Uniti, attraversando sogni, ostacoli e la fatica di chi è chiamato a mantenere viva l’eredità del proprio talento.

«Sotto l’Archetto è uno degli appuntamenti culturali che animano la nostra estate – dichiara il sindaco di Andora, Mauro Demichelis –. Da oltre dieci edizioni ospitiamo voci autorevoli del panorama italiano, offrendo serate di qualità che parlano di cultura, società, attualità, narrativa. Andora ha eventi in ogni angolo della città, e il Parco degli Aviatori vive attraverso la divulgazione, diventando ogni estate un luogo di incontro e pensiero all’aria aperta».

Simone Galdi, appena rientrato dal ritiro estivo della Sampdoria, che ha raccontato da inviato, è autore del libro Wembley 1992 e firma televisiva tra le più attente alla narrazione sportiva. L’incontro sarà così un viaggio nello sport e con lo sport, alla scoperta delle strade che portano al traguardo, dei bivi decisivi, delle difficoltà e dei momenti di gloria.

La rassegna si concluderà mercoledì 27 agosto con gli scrittori Antonio Paolacci e Paola Ronco, autori del romanzo Rosso Profondo, ispirato a un caso irrisolto nella Torino degli anni Novanta.

Firmacopie al termine della presentazione. L’incontro è a ingresso libero.