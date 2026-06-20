Calciomercato | Veloce: rinnova Viti e i granata si tengono stretti i propri under

Sabato mattina di annunci per la Veloce, soprattutto in ottica giovani, forte anche dell'ottimo percorso della Juniores granata, culminato con la vittoria del proprio girone.
Tra le conferme spicca quella di Bertrand Viti, difensore classe 2005, che vestirà ancora la maglia granata.
La società ha inoltre deciso di consolidare il gruppo dei giovani più promettenti. Rimarranno infatti al Levratto Davide Caviglia, difensore classe 2006 già protagonista con la prima squadra nello scorso campionato, Giulio Angeli, centrocampista classe 2007, Gianluca Smecca, difensore classe 2006, Davide Kercuku, attaccante classe 2007, e Mattia Castiello, centrocampista classe 2007.
Tutti hanno contribuito in maniera significativa alla conquista della promozione nel campionato Juniores di Eccellenza.