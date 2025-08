Imperia-Celle Varazze, rebus stadio per il preliminare di Coppa: primo nodo per il neopresidente Ramoino

Oltre ai gironi, la Lega Nazionale Dilettanti ha reso noti anche gli accoppiamenti e il programma della Coppa Italia di Serie D. E per l’Imperia arriva subito il primo grattacapo stagionale: dove si giocherà il preliminare contro il Celle Varazze? La sfida, in programma domenica 24 agosto, segna l’esordio ufficiale dei nerazzurri, ma al momento non si conosce ancora il campo che ospiterà l’incontro.

Il 'Nino Ciccione” infatti non è ancora agibile e, non lo sarà ancora per molto tempo. Un problema concreto e urgente per il neopresidente Fabio Ramoino, chiamato a trovare rapidamente una soluzione logistica. La partita per la quale l'Imperia potrebbe chiedere l'inversione di campo, segna anche il ritorno da ex di mister Mario Pisano a Imperia, oggi sulla panchina del Celle Varazze – avrà anche un sapore speciale, con l’incrocio con Giancarlo Riolfo. Oltre a Imperia-Celle Varazze, il turno preliminare del 24 agosto vedrà in campo anche Sestri Levante e Cairese in un altro derby ligure di alto profilo.

Vado e Sanremese invece esordiranno nel primo turno, in calendario per sabato 31 agosto. Finale l’11 marzo 2026 se in gara unica, nell’ipotesi di format andata e ritorno le date sono 25 febbraio/11 marzo.”

Per l’Imperia per il suo neopresidente, dunque, la stagione inizia non solo con una sfida importante in campo, ma anche con una questione aperta fuori dal rettangolo di gioco: trovare in fretta una casa provvisoria, in attesa che il 'Ciccione, possa tornare a ospitare i nerazzurri.