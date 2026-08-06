Calcio | Vado. Mister Pastorino dopo l'amichevole con il Toro: "Mantenuti ritmi e intensità, tenendo fede ai nostri principi" (VIDEO)

Tesserati e addetti ai lavori in orbita Vado hanno lasciato il Fialdelfia con moderata soddisfazione.

L'amichevole dei rossoblu con il Torino ha visto infatti la squadra di mister Pastorino già ben inquadrata nei nuovi principi di gioco.

I 90 minuti in terra piemontese hanno convinto per applicazione e continuità di rendimento, con la ciliegina della rete messa a segno da Lischetti.

Tanti spunti interessanti, commentati dall'allenatore genovese:

"Oggi è stata una bellissima giornata, giocare contro un club come il Torino, in una cornice come il Filadelfia, ha reso il tutto più speciale. Sono soddisfatto della prova offerta dai miei ragazzi: mi sono piaciuti molto soprattutto in fase di non possesso, mostrando aggressività nei duelli e tanta intensità; potevamo fare qualcosa in più con la palla tra i piedi, ma considerando il livello degli avversari posso ritenermi soddisfatto. In questi test amichevoli non ha senso chiudersi e fare le barricate, credo sia giusto lavorare sui nostri principi, andando a proporre la nostra idea di gioco. Ci portiamo a casa diverse indicazioni positive. Un giudizio sulla preparazione fino ad oggi? Assolutamente positivo, i ragazzi lavorano ogni giorno con voglia di apprendere i concetti miei e del mio staff. Anche la condizione fisica è in continuo miglioramento; serve continuare su questa strada”.