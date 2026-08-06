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Calcio | 06 agosto 2026, 13:08

Calcio | Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Salutano le lombarde, Club Milano e Varese. Entrano Lascaris e Fezzanese, oltre al ripescato Derthona

Calcio | Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma pochi istanti fa: il girone A di Serie D cambia volto e assume una fisionomia sempre più legata al territorio ligure-piemontese.

Il raggruppamento nord-occidentale saluta Club Milano e Varese, che lasciano spazio a tre nuovi ingressi: la Fezzanese, insieme alle ripescate Lascaris e Derthona.

A difendere i colori della provincia di Savona saranno il Celle Varazze, confermato nella categoria, e il Millesimo, protagonista della storica promozione e pronto alla sua nuova avventura in Serie D.
 

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Redazione

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