Calcio | Serie D. Ecco il girone A, il raggruppamento sarà al 100% ligure - piemontese

Le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno trovato conferma pochi istanti fa: il girone A di Serie D cambia volto e assume una fisionomia sempre più legata al territorio ligure-piemontese.

Il raggruppamento nord-occidentale saluta Club Milano e Varese, che lasciano spazio a tre nuovi ingressi: la Fezzanese, insieme alle ripescate Lascaris e Derthona.

A difendere i colori della provincia di Savona saranno il Celle Varazze, confermato nella categoria, e il Millesimo, protagonista della storica promozione e pronto alla sua nuova avventura in Serie D.



L'elenco completo: