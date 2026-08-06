Calciomercato | Il Cisano chiude il mercato con gli arrivi di Gibilaro, Andolfatto e Lecini

Prima dell'avvio della nuova stagione, il Cisano ha definito gli ultimi movimenti di mercato e completa la rosa che affronterà il campionato 2026/2027.

La società biancoblu ha infatti annunciato cinque operazioni, tra nuovi innesti, una conferma e un ritorno. Entrano a far parte dell'organico l'esterno Fabio Gibilaro (classe 2002), il centrocampista Artem Andolfatto (classe 1997) e l'esterno Shevair Lecini (classe 1994).

Contestualmente è stata ufficializzata la permanenza del centrocampista Simone Gattuso (classe 2000), mentre torna a vestire la maglia del Cisano Davide Lombardo (classe 1992), esterno che rientra in biancoazzurro dopo un periodo di inattività.

Con queste operazioni il club considera concluso il proprio mercato estivo, mettendo a disposizione dello staff tecnico un organico completo in vista dell'inizio della stagione.

"Ad ognuno di loro - ha dichiarato il club - va l’augurio di buon lavoro da parte di tutto il club.

Dopo un’estate intensa di lavoro la Società ringrazia il grandissimo impegno di Alessandro Sportelli per la sua Direzione Sportiva e i suoi mirati colpi di mercato.

Ora,non resta che dare la parola al campo"!