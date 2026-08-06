Calcio | Savona. I colori biancoblu hanno accompagnato Mattia Nasca per l'ultimo saluto

È stato un abbraccio carico di commozione quello che ha accompagnato l’ultimo saluto a Mattia Nasca, circondato dall’affetto di familiari, amici e di tutte le persone che gli hanno voluto bene.

Ierisi sono svolte le esequie del giovane tragicamente scomparso dopo il grave incidente avvenuto a Zinola, un momento di profonda partecipazione che ha visto la presenza anche del mondo sportivo savonese.

In prima fila, naturalmente, c’erano i colori biancoblù del Savona: la Prima Squadra ha preso parte alla cerimonia funebre e ha voluto rendere omaggio alla famiglia con la consegna di una maglia ufficiale del club. Anche il feretro ha richiamato la grande passione di Mattia per la squadra, con una composizione floreale realizzata dalla società del presidente Milani insieme ai Pessimi Elementi, il gruppo di tifosi del quale il giovane faceva parte.

Il legame con il Savona e con la sua tifoseria è stato ricordato anche attraverso un messaggio pubblicato questa mattina sui canali social ufficiali del club, che ha voluto dedicare un ultimo pensiero a Mattia e alla sua famiglia:

"Caro Mattia, ieri ti abbiamo salutato, non un addio ma un arrivederci. Ieri eravamo lì insieme alla tua famiglia, alla tua comunità di tifosi, insieme ai tuoi amici di una vita. Eravamo lì, per una volta, a parti invertite: noi a fare i cori, insieme ai tuoi fratelli ultrà, e tu ne eri il destinatario.

Il destino cinico e beffardo ha deciso che non sarai più sugli spalti a far battere il tuo cuore all’unisono con il Savona FBC, ma il destino non può impedire al Savona di sentirti battere nei propri cuori ad ogni partita, sentire te e tutti i tifosi che non sono più con noi.

Potremmo prometterti mille cose, potremmo prometterti campionati vinti e la Serie A. Ma vogliamo prometterti semplicemente che lavoreremo, suderemo, soffieremo per far felice te e tutti i nostri sostenitori.

Sarai nei cuori del Savona anche dentro al campo.

Arrivederci Mattia, e non dimenticarti di guardare il Savona la domenica".