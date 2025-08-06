Calcio, serie D. Riolfo pronto a ripartire, ma l’Imperia è un cantiere aperto

La stagione 2025-26 dell'Imperia è appena cominciata, ma la corsa contro il tempo si fa sempre più serrata: i nodi da sciogliere, per il presidente in pectore Fabio Ramoino sono tanti per farsi trovare pronti ai nastri di partenza in maniera competitiva. Per quanto riguarda le questioni di campo, l'ufficialità di Giancarlo Riolfo come nuovo allenatore è ormai solo una formalità. C'è una rosa da allestire, e al momento gli unici due nomi papabili e disponibili sono quelli di Nick Costantini, che ha aspettato fino all'ultimo i nerazzurri mettendo in standby le lusinghe della Virtus Sanremese, e Mattia Comiotto, altro ragazzo dal dna nerazzurro.

Sarà comunque un allestimento da completare non senza difficoltà, dato che solitamente ai primi di agosto tanti giocatori si sono già accasati e non si sa bene quanti e quali siano ancora a spasso. In parallelo, c'è da trovare una sede per iniziare la preparazione: le strade percorribili possono essere quelle di un campo in zona (Santo Stefano al Mare, Diano Marina, Andora tra le alternative) oppure una struttura dove andare in ritiro, anche se in alta stagione turistica potrebbero essere poche o addirittura nessuna quelle in grado di ospitare un numero abbondante tra giocatori e staff.

Senza dimenticare che andrà trovata una soluzione anche per quanto concerne il campo di casa, da indicare alla Lega Nazionale Dilettanti dove poter disputare le partite interne. E con il 'Ciccione' out ancora per chissà quanto, sarà un grattacapo non da poco. Intanto, per la giornata di venerdì è attesa la pubblicazione dei calendari del prossimo campionato. Insomma, il lavoro per i componenti di questo nuovo corso dell'Imperia non manca affatto.