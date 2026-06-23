Calcio | I Veterani savonesi ricevuti in Comune: una coppa per il Memorial Lelio Speranza

Una delegazione della squadra di calcio della Sezione "Rinaldo Roggero" di Savona dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport (UNVS) è stata ricevuta a Palazzo Comunale dall'assessore allo Sport, Francesco Rossello.

La delegazione era composta dal delegato CONI di Savona e presidente della sezione, Roberto Pizzorno, dal commissario tecnico Felicino Vaniglia, dal capitano Alessio Bisio, dal consigliere sezionale Francesco Ciocca e dal delegato regionale UNVS Liguria, Marco Giancarlo. Presente anche il giocatore e membro del consiglio nazionale dei giocatiori calcio Figc, Alessandro De Lucis.

Nella prestigiosa Sala Giunta del Comune di Savona, l'assessore Rossello ha consegnato alla Sezione una coppa che sarà messa in palio nel prossimo torneo organizzato dall'UNVS savonese nel mese di ottobre. La manifestazione si svolgerà in occasione del Memorial dedicato al centenario della nascita di Lelio Speranza, fondatore dell'UNVS Savona e presidente del CONI provinciale per ben 37 anni.

L'iniziativa rappresenterà un momento particolarmente significativo per la Sezione "Rinaldo Roggero", che quest'anno celebra il prestigioso traguardo dei 60 anni di attività, confermando il proprio impegno nella promozione dei valori dello sport e nel mantenimento della memoria delle figure che hanno contribuito alla crescita dello sport savonese.