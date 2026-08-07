Calcio | Prima Categoria. Sabato o domenica? Le società liguri hanno scelto il giorno per le proprie partite interne

Il CR Liguria ha reso nota l'organizzazione delle giornate di gara per il prossimo Campionato di Prima Categoria. Le partite verranno calendarizzate nelle giornate in cui le società ospitanti avranno comunicato la disponibilità del proprio impianto sportivo, fatte salve eventuali necessità di concomitanza nelle ultime due giornate di campionato.
Come da disposizione, le squadre che disputeranno le proprie gare interne di sabato sono state comunicate dalle rispettive società; tutte le altre giocheranno regolarmente di domenica. Ecco il quadro completo, girone per girone.
Girone A
Nessuna società del Girone A ha optato per il turno del sabato: tutte le sedici squadre disputeranno quindi le gare interne di domenica.
Gare interne di domenica (16 squadre): Altarese 1929, Andora , Argentina Arma, Camporosso, Cengio, Cisano, Dego Calcio, Golfo Dianese, Nolese , Oneglia Calcio, Ospedaletti Calcio, Quiliano&Valleggia, Speranza, Vallecrosia Academy, Veloce, Villanovese.
Girone B
Nel Girone B la maggioranza delle squadre ha scelto il sabato per le gare casalinghe.
Gare interne di sabato (12 squadre): Bolzanetese Virtus, Cella , G.S. Granarolo, Multedo, Mura Angeli, Old Boys Rensen, Pegliese, Rabona Via Dellacciaio, Rossiglionese, Savignone, Valsecca Sport & Fun, Voltri 87.
Gare interne di domenica (4 squadre): Priamar 1942 Liguria ASD, San Giovanni Battista, Sassello, Serra Riccò 1971.
Girone C
Anche nel Girone C prevalgono le gare del sabato.
Gare interne di sabato (11 squadre): Bargagli San Siro, Castelletto, Cogornese, Marina Giulia, Panchina, Polis. Pieve Ligure, Pregio Calcio, Priaruggia Vecchio Castagna, San Lorenzo della Costa, Sori, Torriglia.
Gare interne di domenica (5 squadre): Caperanese, Dinamo Santiago, PSM Rapallo, Santa Maria del Taro, Superba Calcio 2017.
Girone D
Nel Girone D, invece, è la domenica a farla da padrona, con solo cinque società che giocheranno di sabato.
Gare interne di sabato (5 squadre): Arcola Garibaldina, Riomaior, Segesta Sestri Levante, Sporting C. Aurora, Tarros Sarzanese.
Gare interne di domenica (10 squadre): Bru.Borg.Lux, Cadimare Calcio, Calcio Popolare Spezia, Ceparana Calcio, Colli 2024, Iron Fox Amegliese, Marolacquasanta, Ricco le Rondini, San Lazzaro Lunense, Santerenzina.