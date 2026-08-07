Calcio | Il Celle Varazze batte l'Astrea nell'amichevole d'esordio. Amirante: "Ho visto cose buone dopo soli tre allenamenti, per me è una grande opportunità" (VIDEO)

E' stato un buon Celle Varazze quello visto nella prima amichevole stagionale contro l'Astrea.

Impossibile vedere meccanismi oliati a inizio agosto ma ,contro la formazione che milita nell'Eccellenza laziale, la squadra di Amirante ha comunque dimostrato ordine e buona mentalità.

Per scoprire i valori della nuova rosa bisognerà attendere le prossime settimane. Bene si sono distinti soprattutto i giocatori locali: Donaggio ha vestito la fascia di capitano, Scarrone nella ripresa ha portato personalità e carattere (oltre al gol partita), mentre Turone in mediana è stato autore di un paio di spunti di ottima qualità.

Sul piano tattico mister Amirante ha optato per il 4-3-3, "rovesciando" il triangolo di centrocampo nel corso della ripresa passando al 4-2-3-1.



Ecco le dichiarazioni del tecnico nell'immediato post partita: