Calciomercato | Il Borussia Dortmund punta Roberto Scaglione, il giovane andorese potrebbe volare in Germania

Continua l'attività di scouting del Borussia Dortmund sul mercato italiano. Il club tedesco ha infatti acceso i riflettori su Roberto Scaglione, talento classe 2010 originario di Andora e cresciuto nel settore giovanile del Genoa.

Il centrocampista ligure si è messo in evidenza con la maglia rossoblù, raggiungendo nel 2024 la finale scudetto Under 15, conclusa con il titolo di vice-campione d'Italia.

Lo scorso 28 gennaio 2026, al compimento dei 16 anni, Scaglione ha firmato il suo primo contratto di apprendistato da calciatore professionista con il Genoa. Nel suo percorso di crescita ha già avuto modo di allenarsi con la prima squadra guidata da Patrick Vieira e di essere convocato per la sfida di Serie A Enilive contro l'Atalanta.

Stabilmente inserito nei gruppi della Nazionale Under 16, il giovane centrocampista è considerato uno dei profili più interessanti del vivaio rossoblù. Il Borussia Dortmund sarebbe pronto a muovere passi concreti per portarlo in Germania: ora toccherà ai due club valutare la possibile operazione e trovare un eventuale accordo.