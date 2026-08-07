Calciomercato | Priamar. Colpo del week end, Igor Fabbretti è rossoblu

La nota del club savonese:

"Batte un altro colpo la Priamar che in giornata ha ufficializzato l’ingaggio di Igor Fabbretti!

Giocatore di comprovata esperienza in categoria e tantissime presenze alle spalle con le maglie di Quiliano, Spotornese, Savona e Vadese.

“La società Priamar Liguria è lieta di comunicare l’approdo in rossoblu del giocatore Igor Fabbretti!

Igor crediamo rappresenti, per esperienza, qualità tecnica e valori umani, il profilo ideale per arricchire e completare il gruppo squadra portando al contempo, con la sua grande duttilità ed esperienza, qualità e alternative nella rosa a disposizione dello staff!

Benvenuto!”