Calciomercato | Nolese. C'è il rinnovo per Tripodi

Il comunicato biancorosso:

Continua a prendere forma la rosa della Nolese in vista della nuova stagione e arriva un’altra conferma importante per il centrocampo biancorosso.

Domenico Tripodi vestirà la maglia della Nolese per la terza stagione consecutiva, proseguendo un percorso che lo ha visto diventare uno dei punti di riferimento della squadra.

Centrocampista di grande qualità, Domenico rappresenta il vero metronomo del centrocampo biancorosso: classe, tecnica, piede educato, visione di gioco e capacità di dettare i tempi della manovra sono le caratteristiche che ne fanno un elemento prezioso nello scacchiere della Nolese.

Nella scorsa stagione è stato tra i protagonisti della splendida cavalcata culminata con la promozione in Prima Categoria dopo 47 anni di attesa, garantendo continuità, personalità ed esperienza nei momenti più importanti del campionato.

Il suo contributo non si è limitato però alla costruzione del gioco. Tripodi ha saputo incidere anche in zona gol, firmando reti pesanti nel cammino biancorosso.

Da ricordare la splendida tripletta realizzata contro il Giusvalla, ma soprattutto la rete che ha sbloccato la difficilissima sfida contro il Plodio, aprendo la strada a una vittoria che si sarebbe poi rivelata importantissima nell’economia della classifica finale e nella corsa verso l’obiettivo stagionale.

Gol, assist, geometrie e qualità al servizio della squadra: Domenico ha saputo lasciare il segno nei momenti in cui servivano maggiormente esperienza e personalità.

La nuova stagione porterà con sé nuove sfide e un campionato ancora più impegnativo, ma la Nolese potrà contare ancora una volta sul talento e sull’esperienza del suo numero di centrocampo.