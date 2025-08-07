Vela. Sabato ad Andora arriva la "Regata di mezz'estate"

Il Circolo Nautico Andora è pronto per l'edizione 2025 della "Regata di mezz'estate", manifestazione aperta a tutte le derive.

Alla regata potranno partecipare atleti regolarmente tesserati FIV e in regola con le prescrizioni di classe e normative, inclusa l’assicurazione obbligatoria. Le preiscrizioni dovranno essere inviate via e-mail alla segreteria del circolo (info@cnandora.it) entro le ore 10:00 dell’8 agosto.

Le partenze sono programmate per le ore 12:00 per la classe Optimist Divisione A e B, seguite dalla classe ILCA. Si disputeranno fino a tre prove, senza scarti. La regata si svolgerà secondo il regolamento WORLD SAILING, la Normativa FIV, le regole di classe e quanto previsto dal bando e dalle istruzioni di regata.

Sono previsti premi per i primi tre classificati delle categorie: Optimist Divisione A, Optimist Divisione B, ILCA 7, ILCA 6 e ILCA 4. Il Trofeo Calovolo Challenger sarà assegnato al primo socio del Circolo Nautico Andora nella classifica overall derive.