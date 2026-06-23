Calciomercato | Pontelungo, la settimana si apre con cinque conferme

La nota granata:
Il Pontelungo 1949 è lieta di annunciare la conferma di cinque importanti elementi della rosa che vestiranno la maglia ingauna anche nel campionato di Promozione 2026-2027.
Proseguirà la sua avventura con i colori granata Lorenzo Alizeri, laterale classe 1998 e autentica bandiera del club, pronto ad affrontare la sua nona stagione consecutiva agli ordini di mister Zanardini.
Confermato anche Federico Ardissone, attaccante classe 2005, che si appresta a vivere il terzo anno con il Pontelungo dopo aver già realizzato oltre venti reti con il club.
Faranno ancora parte del gruppo Paolo Calcagno, centrocampista classe 2003, e Michelangelo Pollero, centrocampista classe 2000, entrambi alla terza stagione consecutiva in granata.
Resta in granata anche Thomas Garabello, centrocampista classe 2007, che proseguirà il proprio percorso di crescita con la Prima Squadra nella sua seconda stagione al Pontelungo.
Cinque conferme che rappresentano continuità, appartenenza e fiducia nel percorso intrapreso dalla società, pronta ad affrontare con entusiasmo e ambizione la nuova stagione sportiva.