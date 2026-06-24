Doria Nuoto Loano | E' partita l'edizione 2026 di Educamp

Anche quest’anno Doria Nuoto 2000 Loano propone un’esperienza imperdibile, divertente e formativa dedicata ai giovanissimi

Si è aperta a metà giugno l’edizione 2026 di Educamp, un’opportunità fantastica dedicata alla fascia 6-14 anni, che coniuga sport e possibilità di socializzazione.

Educamp segue il progetto CONI, inserendo all’interno del campo solare numerose discipline sportive, dando la possibilità non solo di fare attività fisica, ma anche di sperimentare diversi sport, fra i quali magari trovare la propria passione.

Grazie agli ampi spazi e alle due piscine, i ragazzi iscritti a Educamp potranno praticare nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato e molto altro.

La giornata tipo prevede l’arrivo dei bambini tra le 8 e le 9 del mattino, lo svolgimento delle attività sportive, il pranzo e, dopo uno spazio dedicato ad attività fisicamente meno impegnative, come ad esempio i compiti, un nuovo momento dedicato allo sport.

Il pranzo e la merenda del pomeriggio rientrano nel “pacchetto” e sono attentamente bilanciati dal punto di vista nutrizionale. Questo è un altro punto cardine di Educamp: indirizzare i bambini verso uno stile di vita sano anche nell’alimentazione, promuovendo il consumo di frutta e verdura ed eliminando gli alimenti ultraprocessati.

Gli educatori sono in possesso di brevetto FIN (Federazione Italiana Nuoto) e laureati in Scienze Motorie, a garanzia delle loro competenze e della loro professionalità nella gestione dei bambini iscritti a Educamp.

Far partecipare i propri figli a Educamp significa davvero regalare loro una bellissima esperienza!

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria al numero 389 1759520 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00; sabato dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30; domenica dalle 9.30 alle 13.00) oppure consultare il sito:

Doria Nuoto Loano