Calcio, Vado. Chittolina ancora sotto lavori, corsa contro il tempo per i match contro la Sanremese

Non era un segreto la richiesta da parte del Vado, alla Lega Nazionale Dilettanti, di poter disputare il primo turno di Coppa Italia e l'esordio in campionato lontano dal Chittolina.

Il motivo è semplice: l'impianto rossoblu è sotto lavori di manutenzione e non è detto che si riescano a concludere entro i primi impegni ufficiali.

Le date nel mirino sono due: il 31 agosto e il 7 settembre quando, curiosamente, la squadra di mister Roselli affronterà in entrambi i casi la Sanremese.

Una richiesta, quella alla LND che evidentemente non ha trovato accoglimento, dato che in entrambi i casi il team vadese dovrà ospitare i matuziani.

Resta da capire se un'accelerazione sulla tabella di marcia renderà l'impianto agibile per fine mese o se, almeno momentaneamente, il Vado dovrà trovare una soluzione alternativa.