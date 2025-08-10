Imperia calcio, raduno ancora senza sede: rientra Guida dopo l'annata al Celle Varazze

Ancora nessuna novità per quanto riguarda il luogo del raduno dell'Imperia annunciato per domani, mentre la rosa inizia a prendere forma seppure col contagocce

Ufficializzato lo staff della prima squadra, con Giancarlo Riolfo (contratto triennale) in doppia veste di direttore generale e allenatore, arriva il secondo nome che comporrà la rosa: dopo Nick Costantini, primo tassello presentato venerdì in conferenza, ufficializzato il ritorno di Simone Guida, vincitore degli ultimi due campionati di Eccellenza con Imperia e Celle Varazze, torna in nerazzurro ritrovando la Serie D, categoria che conosce molto bene.

Tutto tace riguardo alla sede della preparazione: sembrava dovesse arrivare ieri l'annuncio, ma ancora non trapela nulla in merito su quello che sarà il campo dove i nerazzurri svolgeranno i primi allenamenti. Le sedi papabili sono sempre quelle del comprensorio, Santo Stefano, San Bartolomeo al Mare, Diano Marina, Andora. Domani è previsto secondo l'auuncio dei dirigenti il raduno, quindi potrebbero essere sciolte le riserve a riguardo, oltre a qualche ulteriore nuovo innesto nel parco giocatori.

Tra due settimane, domenica 24 agosto, ci sarà il debutto ufficiale con il match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D contro il Celle Varazze: l'Imperia da tabellone dovrebbe giocare in casa, ma potrebbe essere chiesta l'inversione di campo, sperando di avere a disposizione il prima possibile il terreno del 'Ciccione'.