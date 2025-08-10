 / Calcio

Calcio | 10 agosto 2025, 18:16

Calcio. All'Arenzano la gara amichevole con l'Albissole, gol partita di Bruzzone

E' andata all'Arenzano l'amichevole disputata stamattina ad Albissola.

In una finestra oraria non ideale, soprattutto per il caldo, i crociati di Cocco hanno battuto di misura i crociati di Cattardico. A realizzare  il gol partita è stato Bruzzone.

Albissole: Pastorino, Moscatelli, Zunino, Chiarlone, Favorito, Amenduni, Romano, Dorno, Diana, Macagno, Bonanni-
 

Arenzano: Faggiano, Pittaluga, Agostino, Lagorio, Baroni (C), Andreetto, Corengia, Bruzzone (VC), Diakhate, Pittalis, Pellicciari.

A disposizione: Tredici, Vianson, Botte, Thellung, Bonanno, Carrega, Enzi, Canepa, Cugnasco, Mendy-

Allenatore: Cocco

Redazione

