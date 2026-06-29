Pattinaggio freestyle | Tre medaglie di prestigio per la ASD MM70 Skate Roller Sports ai Campionati Italiani

Sabato 27 e Domenica 28 Giugno si sono svolti i Campionati Italiani di pattinaggio in line freestyle: emozioni e grandi risultati a Sezzadio! La ASD MM70 SKATE ROLLER SPORTS brilla con tre atleti in gara. Ettore Peirano Categoria Ragazzi Maschi chiude al settimo posto nella sua prima esperienza tricolore.

Luca Monachesi Categoria Juniores Maschi conquista un argento meritatissimo dopo intense qualifiche.

Lino Romero Christopher Diego vola al primo posto tra i Master Over 30.

Grande orgoglio per gli allenatori Francesca Gervasio e Marco Monachesi. Ora lo sguardo è rivolto ai Campionati Italiani di Roller Cross a Roma il prossimo mese.