 / Altri sport

Altri sport | 29 giugno 2026, 19:12

Pattinaggio freestyle | Tre medaglie di prestigio per la ASD MM70 Skate Roller Sports ai Campionati Italiani

Sabato 27 e Domenica 28 Giugno si sono svolti i Campionati Italiani di pattinaggio in line freestyle: emozioni e grandi risultati a Sezzadio! La ASD MM70 SKATE ROLLER  SPORTS  brilla con tre atleti in gara. Ettore Peirano Categoria Ragazzi Maschi chiude al settimo posto nella sua prima esperienza tricolore. 

Luca Monachesi Categoria Juniores Maschi conquista un argento meritatissimo dopo intense qualifiche. 

Lino Romero Christopher Diego vola al primo posto tra i Master Over 30. 

Grande orgoglio per gli allenatori Francesca Gervasio e Marco Monachesi. Ora lo sguardo è rivolto ai Campionati Italiani di Roller Cross a Roma il prossimo mese.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A LUGLIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium