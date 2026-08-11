Ferragosto a Le Vele Alassio: una settimana di grandi ospiti, musica e nightlife fino al 24 agosto!

Alassio si prepara a vivere una delle settimane più attese dell’estate. Il club Le Vele torna a essere uno dei punti di riferimento della nightlife della Riviera con una programmazione speciale dedicata alla settimana di Ferragosto: grandi artisti internazionali, party ormai diventati appuntamenti imperdibili e una line-up pensata per accompagnare il pubblico ogni giorno, fino al 24 agosto.



La settimana è iniziata ieri, lunedì 10 agosto, con un nome di assoluto prestigio: Joseph Capriati. Come da tradizione, la serata si è rivelata un grande successo, confermando ancora una volta la capacità de Le Vele di portare ad Alassio alcuni dei protagonisti più importanti della scena elettronica internazionale.



E il calendario è appena iniziato.



Martedì 10 agosto — ore 23:00 — ALL STARS con Benny Benassi

Questa sera, martedì 11 agosto, a partire dalle ore 23:00, i riflettori saranno puntati su “All Stars” e su un ospite che non ha certo bisogno di presentazioni: Benny Benassi. Un nome che ha fatto la storia della dance internazionale e che, con il suo inconfondibile stile, ha conquistato un pubblico globale. La sua carriera è costellata di successi diventati vere e proprie icone, a partire da “Satisfaction”, brano che ha attraversato generazioni e confini, diventando uno dei simboli della club culture degli anni Duemila. Un artista capace di muoversi tra grandi palcoscenici, festival e club internazionali, sempre con quella personalità e quello stile che lo hanno reso immediatamente riconoscibile. Ad accompagnarlo in consolle ci saranno Essentia b2b

Squ4re e Francis Key.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Mercoledì 11 agosto — ore 23:00 — FEELINGS con Sasson

Mercoledì 12 agosto, dalle ore 23:00, sarà la volta di “Feelings”, il party dedicato alle sonorità più ricercate della scena House internazionale. Ospite della serata sarà Sasson, artista protagonista nei club e nei circuiti più di tendenza a livello internazionale, pronto a portare sulla Riviera il suo sound e la sua energia. In consolle, insieme a lui, ci saranno Lance e Francis Key, per una notte dedicata a chi ama le atmosfere ricercate e il lato più internazionale della nightlife.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 15,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 20,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Giovedì 12 agosto — ore 23:00 — MAMACITA

Il calendario prosegue giovedì 13 agosto, dalle ore 23:00, con uno degli appuntamenti più conosciuti e coinvolgenti dell’estate: il party Mamacita. Un format amatissimo dagli appassionati delle sonorità Latin Urban, capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia grazie a un mix esplosivo di energia, spettacolo e grandi successi.



Promozioni dell'evento:

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.



Venerdì 14 & 15 agosto — ore 23:00 — FERRAGOSTO ALASSIO 2026 firmato

STYLHERTZ

Il cuore della settimana sarà naturalmente il Ferragosto, con due grandi appuntamenti, venerdì 14 e sabato 15 agosto, a partire dalle ore 23:00,

firmati Stylhertz – “Where Music Meets Style”. Venerdì 14 agosto sarà protagonista Francis Key, che accompagnerà il pubblico all night long in un viaggio musicale senza interruzioni. Sabato 15 agosto, invece, sarà la volta di Samuele Sartini, accompagnato da Judici. Due serate pensate per celebrare il Ferragosto in grande stile, che promettono di trasformare ancora una volta Le Vele nel cuore pulsante della nightlife della Riviera. Per gli uomini è gradita la camicia. Il Ferragosto più cool della Riviera vi aspetta ad Alassio.



Promozioni dell'evento 14.08.2026:

- Ingresso gratuito per tutte le donne in lista durante la prima

mezz'ora dall’apertura dell’evento.

- Ticket d’ingresso: € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile

online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00 con consumazione inclusa.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 00:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Promozioni dell'evento 15.08.2026:

- Ticket d’ingresso: € 25,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (Salta Coda - 1st Release): € 30,00. Acquistabile online in

anticipo, valido per tutta la durata dell’evento.



Domenica 16 agosto — ore 16:00 — CHANGE YOUR MIND: Daytime con Paco Osuna

La domenica sarà una vera e propria maratona di musica. Si parte domenica 16 agosto, alle ore 16:00, con il daytime di Change Your Mind, un appuntamento che porterà sulla consolle de Le Vele un ospite particolarmente amato dal pubblico: Paco Osuna. DJ e produttore spagnolo di fama internazionale, Osuna è uno dei protagonisti storici della scena House e Techno, conosciuto per il suo stile energico e per la capacità di trasformare ogni set in un’esperienza coinvolgente. Insieme a lui ci saranno Youniverse, Cyava e Proudly People, per un pomeriggio di musica che accompagnerà il pubblico fino alla notte.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00 / Ticket

(3rd Release): € 25,00 / Ticket (4th Release) - € 30,00. Acquistabile

online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 17:00: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro le 18:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Domenica 16 agosto — ore 23:00 — CHANGE YOUR MIND: Nighttime con Manda Moor

La musica non si fermerà con il calare del sole. Dopo il successo del daytime, la notte proseguirà con un secondo appuntamento firmato Change

Your Mind. Protagonista sarà Manda Moor, una delle artiste più interessanti della scena House internazionale, accompagnata dai Proudly People. E c’è una sorpresa dedicata a chi sceglierà di vivere l’esperienza completa: gli ospiti del daytime potranno accedere gratuitamente anche al nighttime.



Promozioni dell'evento:

- Ingresso gratuito per chi è in lista durante la prima ora

dall'apertura dell'evento.

- Ticket d’ingresso: € 10,00. Acquistabile online in anticipo, valido

per chi entra entro mezzanotte.

- Ticket (1st Release): € 15,00 / Ticket (2nd Release): € 20,00.

Acquistabile online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.

- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto

sulla prima bottiglia.

- Tavoli Club: Per arrivi entro l’01:00: € 50,00 di sconto sulla prima

bottiglia.



Una settimana tutta da vivere: da Joseph Capriati a Benny Benassi, da Sasson a Paco Osuna e Manda Moor, passando per Mamacita, Stylhertz e

Change Your Mind, Le Vele Alassio si prepara a vivere una settimana all’insegna della musica, dello spettacolo e dei grandi nomi della nightlife internazionale. Un calendario che non si esaurisce con Ferragosto: gli eventi e i grandi ospiti proseguiranno ogni giorno fino al 24 agosto, confermando Le Vele come una delle destinazioni di riferimento dell’estate sulla Riviera. La settimana di Ferragosto è appena cominciata. E ad Alassio, la notte non va in vacanza.



Le Vele Alassio è attenta al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore dell’accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.



È consigliata la prenotazione per usufruire di agevolazioni sull’ingresso, con priorità riservata ai clienti con tavolo, così da garantire la migliore esperienza possibile.



Let the magic of Le Vele surprise you! Ti aspettiamo!







Le Vele Alassio All Stars presents Benny Benassi - Tuesday, 11th August 2026



The Brightest Stars. The Hottest Nights.



Tuesday, 11th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

All Stars

presents

BENNY BENASSI



LINE UP

BENNY BENASSI

Essentia b2b Squ4re

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-all-stars-presents-benny-benassi-tuesday-11th-august-2026/240687/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Feelings - Wednesday, 12th August 2026



Come to Feel the Rhythm!



Wednesday, 12th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FEELINGS



LINE UP

Sasson

Lance

Francis Key



DETAILS

- Dress Code: Elegant & Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Elegante & Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-feelings-wednesday-12th-august-2026/240972/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Mamacita - Thursday, 13th August 2026



Le Vele Alassio vi aspettano ogni Giovedì d'estate con Mamacita!!



Thursday, 13th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

MAMACITA

Summer Tour 2026



IN CONSOLLE



MAMACITA Crew

Alex Designs

Greemo

MC Angelo Alma

MC Dek



PERFORMERS: Mamacita Dancers

Official Radio Partner Radio 105

Visuals by Bridge Production



DETAILS

- Dress Code: Cool

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Cool

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-mamacita-thursday-13th-august-2026/240928/channel/le-vele







Le Vele Alassio Ferragosto Alassio 2026 - Friday, 14th & Saturday, 15th

August 2026



Where music meets style!



Friday, 14th & Saturday, 15th August 2026

From 11pm till late

Live music from 7pm



LE VELE ALASSIO

presents

FERRAGOSTO ALASSIO 2026

STYLHERTZ



Friday, 14th August 2026



LINE UP

Francis Key



Saturday, 15th August 2026



LINE UP

Samuele Sartini

Judici



DETAILS

- Dress Code: Stylish

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Stylish

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed 14.08.2026:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-ferragosto-alassio-2026-friday-14th-august-2026/240878/channel/le-vele



Evento Xceed 15.08.2026:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-ferragosto-alassio-2026-saturday-15th-august-2026/240879/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Daytime - Sunday, 16th August 2026



Sunday, 16th August 2026

From 4pm to 11pm



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Daytime



LINE UP

PACO OSUNA

Youniverse

Cyava

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Savage / Flowers

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Savage / Flowers

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-daytime-sunday-16th-august-2026/241123/channel/le-vele







Le Vele Alassio presents Change Your Mind Nighttime - Sunday, 16th

August 2026



Sunday, 16th August 2026

From 11pm till late



LE VELE ALASSIO

presents

CHANGE YOUR MIND

Nighttime



LINE UP

MANDA MOOR

Proudly People



DETAILS

- Dress Code: Space / Dark & Silver

- Girls / Men +18

- Admission by reservation only

- Guests attending the Daytime event can stay inside the club free of

charge for the Nighttime event as well

- Free shuttle service from Alassio railway station



DETTAGLI

- Abbigliamento: Space / Dark & Silver

- Donna / Uomo +18

- Ingresso solo su prenotazione

- I clienti che partecipano all'evento Daytime possono rimanere

gratuitamente all'interno del club anche per l'evento Nighttime

- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio



Evento Xceed:

https://xceed.me/it/alassio/event/le-vele-alassio-presents-change-your-mind-nighttime-sunday-16th-august-2026/241126/channel/le-vele







Per saperne di più e per prenotare visita:

https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents



INFO & RESERVATIONS

+39 327 97 20 920

+39 328 28 28 721

