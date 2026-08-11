Paracadutismo | Alessandro Pomponi vicecampione d’Italia: il team Matrix conquista il secondo posto negli RW4

Prestigioso risultato per Alessandro Pomponi, agente della Polizia Locale di Albenga, che insieme ai compagni della squadra Matrix ha conquistato il titolo di vicecampione d’Italia nella specialità RW4, categoria Intermedi.

I Campionati Italiani di paracadutismo si sono svolti dal 7 al 9 agosto allo Skydreamcenter di Cumiana, in provincia di Torino, e hanno visto sfidarsi le migliori squadre nazionali nelle categorie Assoluti e Intermedi.

Il quartetto dei Matrix, squadra del centro di paracadutismo di Garzigliana, era composto dai torinesi Marco Benzi e Massimiliano Cabras, dal milanese Marco Brinolti e dall’albenganese Alessandro Pomponi. Il team ha chiuso la competizione al secondo posto nella categoria Intermedi, alle spalle della squadra Zenith, conquistando così il titolo di Vicecampioni d’Italia.

Un risultato ulteriormente impreziosito dal piazzamento ottenuto nella classifica internazionale, alla quale hanno preso parte anche formazioni straniere, tra cui la squadra dell’Esercito dell’Oman. In questo caso il primo posto è andato proprio alla formazione omanita, seguita dalla Zenith e dai Matrix, saliti sul terzo gradino del podio.

La specialità RW4, o Relative Work a quattro elementi, richiede un elevato livello di preparazione tecnica e un forte affiatamento tra i componenti della squadra. L’obiettivo è realizzare il maggior numero possibile di figure acrobatiche in caduta libera nell’arco di 35 secondi, dopo un lancio da una quota di circa 3.200 metri. Precisione, coordinazione e rapidità di esecuzione sono quindi fondamentali per ottenere il miglior punteggio.

Nella categoria Assoluti, il titolo di Campione d’Italia è stato conquistato dalla squadra Amnesya del centro di paracadutismo di Fano.

Per i Matrix, però, l’attività agonistica non si ferma. Il prossimo appuntamento è fissato per l’inizio di ottobre, quando il quartetto sarà impegnato nei Campionati Nazionali Indoor all’AeroGravity di Milano.

La prestazione di Alessandro Pomponi è stata salutata con soddisfazione anche dall’Amministrazione comunale di Albenga. «Complimenti ad Alessandro Pomponi e a tutta la squadra Matrix per questo risultato davvero prestigioso – commentano il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis e l’assessore alla Polizia Locale Mauro Vannucci -. Conquistare il titolo di Vicecampioni d’Italia è motivo di grande soddisfazione e siamo particolarmente orgogliosi che a rappresentare Albenga sul podio ci sia un agente della nostra Polizia Locale».

«A nome mio e dell’Amministrazione comunale – aggiungono – rivolgo ad Alessandro e a tutta la squadra le mie più sincere congratulazioni per questo importante traguardo. Non vediamo l’ora di poterlo applaudire nuovamente ad Albenga».

L’occasione potrebbe arrivare già il prossimo 29 settembre, in occasione della festa di San Michele, Santo Patrono della città e anche Patrono dei paracadutisti. Per quella data è infatti previsto il recupero dello spettacolo di lancio dei paracadutisti inizialmente programmato per il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, ma annullato a causa delle condizioni meteorologiche avverse.