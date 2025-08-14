Calciomercato, Rinforzo in difesa per l'Altarese, ha firmato Pietro Salani

La nota giallorossa:

"Difensore classe 1993 arriva per portare esperienza e ulteriore carisma all'interno della rosa. Si tratta anche di un gradito ritorno visto che Pietro ha già vestito per due anni la maglia Altarese, raggiungendo i Playoff nell'anno interrotto dal Covid e salvandosi due anni dopo. Varazze, Speranza e Quiliano&Valleggia (dove ha vinto il campionato di prima categoria nel 22/23), sono le squadre in cui ha militato



La società ed FcInter1908.it augurano a Pietro un proficuo lavoro e un anno di soddisfazioni"